中國新增5600例本土病例 上海無症狀感染爆增

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（中央社台北26日電）中國官方今天公布，新增1280例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診，另有4320例本土無症狀感染；其中上海無症狀感染爆增至2231例。

中國大陸這波本土疫情持續多時，中國國務院聯防聯控機制昨天下午在記者會透露，本月以來，全國累計報告逾5.6萬例本土個案，波及28省。

另據中國國家衛生健康委員會官網上午公布的數據，25日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例1335例，其中本土病例1280例，以吉林省的1122例最多，其次為上海的38例；另有境外移入病例55例。

當天並報告新增4430例無症狀感染，其中境外移入110例、本土4320例。本土無症狀又以上海的2231例最多，吉林的1374例居次。

上海市25日的本土病例比前一天明顯增加，為此，上海多地即日起進行封控篩檢，其中感染人數最多的浦東區宣布，26至28日對全域封控街鎮所有人進行1次核酸檢測，其餘27個街鎮進行1次抗原檢測。

截至25日24時，中國大陸現有確診2萬7314例，累計治癒出院11萬36例，累計死亡4638例，累計報告確診14萬1986例。（編輯：周慧盈/曹宇帆）1110326