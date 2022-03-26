以不能勝任工作為由解僱員工 小米吞敗訴

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（中央社台北26日電）中國手機製造商小米以「不能勝任工作」為由解僱員工，勞資爭議走上法院。北京市第一中級法院二審宣判，認為小米公司應予以員工培訓或調職，直接以不能勝任工作為由解僱違法。

綜合IT之家、紅星新聞等陸媒26日報導，對於小米勞資爭議案件，北京市第一中級法院二審仍維持一審原判，認為小米在未對員工進行培訓或調職的情況下，直接解除勞動契約構成違法解僱，小米應繼續履行勞動契約。這也是終審判決。

據報導，何姓員工在2019年5月27日入職小米公司，雙方簽訂期限至2022年5月31日的勞動契約。2020年9月，何姓員工連續兩次未通過績效考核測試。小米制定「績效改進計劃」要求，若績效改進期間考核未達標，視作改進後仍不能勝任工作，由員工自願離職，解除與公司的勞動契約。何姓員工在2020年9月2日簽字確認。

2020年9月30日，何姓員工考核未達標，北京小米移動軟件有限公司於2020年11月3日向他發出書面解除勞動契約通知書，告知雙方在3天後的6日解除勞動契約，屬於合法解僱。雙方解除勞動契約後，有其他人接下何姓員工職位，因此勞動契約已不具備繼續履行可能。

何姓員工不服，要求小米繼續履行勞動契約，他向北京市海淀區勞動人事爭議仲裁委員會提起仲裁申請，裁決結果為小米必須繼續履行勞動契約；小米不服，向北京市海淀區法院提起訴訟。

法院一審判決小米公司與何姓員工繼續履行勞動契約。法院認為，即使何姓員工不能勝任工作，小米公司應對其培訓或調職；若經培訓或調職後，仍不能勝任工作，小米公司方可解除勞動契約。

判決指，小米公司與何姓員工簽訂「績效改進計劃」，明顯屬於公司制定的工作計劃和目標，而非培訓。

另外，小米提交的績效改進計劃反饋內容顯示，何姓員工的評分低於最低要求，但是上述文件並未有何姓員工的簽字確認訊息，小米也未針對考評得分提出對應的客觀依據。

法院一審判決小米公司與何姓員工繼續履行勞動契約。小米不服，上訴至北京市第一中級法院；二審判決結果為駁回上訴，維持原判。

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廣東平威律師事務所主任律師張衛平分析，所謂「不能勝任工作」的認定關鍵在於考核標準是否經過雙方認可，這必須看招聘時或入職後雙方有否明確約定；如果沒有明確約定，所謂不能勝任工作的理由就不成立。

張衛平說，依據規定，不能勝任工作如需開除，其前置程序應為「經過培訓仍不能勝任」；若未經過培訓就擅自開除，仍構成違法解僱。（編輯：李雅雯/楊昇儒）1110326