李克強：拐賣人口傷天害理 全面清查堅決緝拿

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（中央社台北29日電）中國國務院總理李克強今天針對人口拐賣問題批示，拐賣人口「傷天害理」，對涉案犯罪分子要堅決緝拿歸案繩之以法。並全面深入清查拐賣，及時做好被拐者解救關懷安置、回歸家庭社會工作。

徐州「八孩媽」事件使人口拐賣問題受到中國社會熱議，官方處理方式更引起非議。新華社報導，中國國務院「反拐部際聯席會議」今天在北京舉行視訊會議，會議由中國國務委員兼公安部長趙克志主持，李克強則作出批示，提到上述內容。

李克強批示，打擊治理拐賣人口事關家庭幸福、社會安寧。各地區、各有關部門要深入推進正在開展的「打擊拐賣婦女兒童犯罪專項行動」，全面深入排查拐賣情況，及時做好被拐人員解救關懷、安置康復、隱私保護、回歸家庭和社會等工作。

他指出，拐賣人口「傷天害理」，對涉案犯罪分子要堅決緝拿歸案、繩之以法。各級政府要加強組織領導，各有關部門要強化協作配合，擔當作為、壓實責任。對漠視群眾利益的嚴重失職失責行為要嚴肅追責。

李克強提到，要堅持綜合施策，打防結合、標本兼治，整合各方面資源，健全反拐長效機制，堅決維護婦女兒童合法權益、維護社會正義。

兼任國務院反拐部際聯席會議總召集人的趙克志則表示，要深入開展打擊拐賣婦女兒童犯罪專項行動，依法「從嚴、從快」懲處拐賣犯罪，確實維護法治權威，形成有力震懾。（編輯：邱國強）1110329