廣州市11區核酸檢測 24小時採樣1666.4萬份

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（中央社台北10日電）在中國清零政策總方針下，廣東省廣州市執行核酸檢測，24小時採樣1666.4萬份，廣州市疫情防控指揮部直言，封控區內有社區傳播鏈，現在要跟病毒賽跑，盡早發現感染者、斬斷傳播鏈。

廣州市8日開始各區陸續執行核酸檢測，廣州市衛生健康委資料顯示，截至4月9日下午8時30分，對於這波疫情涉及的重點場所和管控區域，全市開設3571個核酸採樣點、1萬5712個採樣單元，2萬8034名醫護人員實施社區核酸篩查，全市24小時完成採樣1666.4萬份。

廣州市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部第32號通告9日公布，廣州市部分區域實施分級分類防控措施。除三元里大道一帶劃為封控區、黃石西路一帶劃入管控區外，白雲區其他區域全都劃定為防範區；另越秀區礦泉街道和其他等街道劃入管控區，其他則為防範區。

廣州市防控措施官方通知顯示，防範區為3個疫情防控措施中最為嚴格措施，防範區採取閉環管理，非必要不得離開，若因就醫或特定公務需求必須出入，須持48小時內核酸檢測陰性證明，24小時內展開1次核酸檢測，根據現場實際需要制定後續核酸篩查頻率。

封控區指小區、社區採封閉管理，僅保留少量出入口，人員只進不出，所有人員居家不外出。管控區指管控管理，做好人員管控，執行「足不出區，錯峰取物」管理措施，若發現核酸檢測陽性者立即轉為封控區。

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據界面新聞報導，廣州市疾控中心黨委書記、新聞發言人張周斌9日在防疫記者會上表示，白雲區棠景街一帶人員跨區流動頻繁，COVID-19變異株Omicron傳染性更強，傳播風險大。幾個區都啟動了全員核酸篩查，目的是盡快截斷病毒傳播鏈。

白雲區部分區域被劃定為封控區和管控區，居民生活必需品供應問題是考驗；廣州市其他行政區則湧現超市搶菜搶糧畫面，社交平台微博有用戶哀號，超市架上全空，什麼也沒買到，僅剩辣椒沒人採買，幽默地問「廣州人有多不喜歡吃辣椒」。官方掛保證，重要民生物資都是保供穩價，企業依平常5倍量備貨、延長物流配送服務。（編輯：李雅雯/呂佳蓉）1110410