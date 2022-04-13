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朱立倫將提台海和平論述 國台辦重申九二共識

2022/4/13 12:50
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（中央社記者張淑伶北京13日電）中國國民黨駐美代表黃介正日前表示，黨主席朱立倫5月訪美將會提出維護台海和平的方向性論述。中國大陸國台辦發言人馬曉光重申，「九二共識」是與國民黨交往的共同政治基礎。

國民黨國際部主任兼國民黨駐美代表黃介正8日接受中評社訪問時表示，朱立倫預計5月下旬訪美，其公開演講中，將呈現兩岸關係、台美關係、中美關係發展的方向性論述，在可預見的5到10年間，首要維護台海和平穩定。

根據央視直播，中國大陸國務院台灣事務辦公室今天舉行例行記者會，馬曉光在回覆相關問題時重申，堅持「九二共識」、反對「台獨」是陸方和中國國民黨互動交往的共同政治基礎，也是維護台海和平穩定的關鍵。

他並表示，「兩岸同屬一個中國，兩岸的事是兩岸同胞的家裡事」，相信兩岸中國人完全有智慧、有能力解決好自己的事情。

此外，馬曉光也批評，陸委會「昨是今非」，把「九二共識」說成是「單方面設定的政治架構」。他重申，堅持「九二共識」，兩岸關係就能改善發展；否定「九二共識」，兩岸關係就會陷入緊張動蕩。（編輯：李雅雯）1110413

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