吳強：中國動態清零 意在防止疫情挑戰政治安全

（中央社台北20日電）中國獨立學者吳強日前表示，中國執行「動態清零」防疫政策的動機是，只要有疫情就會威脅社會安全，更對「政治安全」構成極大挑戰。因此，這種清零被賦予了很高的「政治安全」意義。

吳強並認為，經過2年多的疫情，中共20大後將建立的極權體制其實已經確立下來。而在上海，這次疫情更提前看到20大後極權體制的到來。

吳強在接受德國之聲（Deutsche Welle）專訪時指出，與歐洲封城不同的是，中國從「動態清零」衍生的封城是「完全的社會凍結」，是一種全面凍結式的戒嚴狀態。而如今在上海的模式，是中國政府自2020年中期起在不同城市不斷探索所形成的模式，而上海則是最大規模的應用。

他直指，「動態清零」是中共總書記習近平親自指揮部署的基本總方針，要義是把病毒當作「恐怖主義分子」、「洪水猛獸」，必須全部消滅，一個都不能容忍。只要有疫情存在，就會威脅中國社會與「政治安全」，特別是對「政治安全」是極大的挑戰。

吳強說，這種清零，實際上是被賦予了很高的「政治安全意義」，所對應的防疫力量也是整個舉國體制的動員，也就是以警察跟意識形態宣傳部門為主。接著，中國的整個行政體系都被動員，之後再動員全國的市場經濟與整個社會，最後讓中共完成了「總動員」。

他認為，從武漢到上海都是在實施24小時的戒嚴狀態，但不是依靠軍隊，靠的是「黨政系統的總動員」，從武警、警察到黨員都充當檢疫人員及秩序維持者，是一個未經宣布的緊急狀態。在武漢還能看到成效，但在上海卻是每下愈況，說明這種作法很難堅持。

吳強觀察，「動態清零」在上海中產階級面前，遇到了前所未有的挑戰。理由是中產階級對自由的敏感度、權利意識、社區意識都保持了下來，這是上海與其他城市不太一樣的地方。

他認為，上海中產階級現在發現，他們表達出了中國其他城市中產階級的擔憂，也就是「美好生活的時代與未來是不可能的」，將來會面對「極權主義每下愈況」的前景，並意識到所獲得的政治許諾是泡沫化的。然而，上海這樣的「輕微反抗」，不會對中國政治造成根本性的影響。

吳強說，經過2年多的疫情，中共20大後將建立的極權體制其實已經確立下來，不會受到真正的反抗。而上海人透過這次疫情中，更提前看到20大後極權體制的到來。

面對如此處境，吳強直指，上海中產階級感受到對未來的悲觀與絕望，不會蔓延到其他城市，只會選擇在高壓下逃跑，這從他們近來在瘋狂搜索如何移民，就可得知。（編輯：邱國強）1110420