美籍教師殺害女友 中國法院一審判處死刑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北21日電）美國籍教師阿布杜梅亭去年6月在寧波持刀殺害其中國籍陳姓女友後，今天被中國浙江省寧波市中級法院一審依「故意殺人罪」判處死刑。

據微信公眾號「寧波中院」通報，寧波市中級法院21日一審公開宣判美國籍被告人阿布杜梅亭（Shadeed Abdulmateen）故意殺人一案，對阿布杜梅亭依故意殺人罪判處死刑。

通報稱，經審理查明，2019年初，阿布杜梅亭與被害人陳某某（女，歿年21歲）相識，謊稱自己離異單身，逐漸與陳某某建立男女朋友關係。自2021年5月中下旬開始，陳某某多次提出分手，阿布杜梅亭不同意並對陳某某進行言語威脅。

2021年6月14日晚間8時許，經事先聯繫，阿布杜梅亭攜帶折疊刀、衣物等，到達寧波市通途路南側清水橋路口公車站附近人行道與陳某某見面交談。晚上9時48分許，阿布杜梅亭用隨身攜帶的折疊刀捅刺、切割陳某某頸部數刀，陳某某失去反抗能力後，又繼續戳刺陳某某面部數刀，導致陳某某大出血當場死亡。

寧波中院認為，被告人阿布杜梅亭故意非法剝奪他人生命，其行為已構成故意殺人罪。阿布杜梅亭預謀報復殺人，捅刺、切割陳某某面部、頸部多刀，致陳某某死亡，動機卑劣，犯意堅決，手段殘忍，犯罪情節特別惡劣，後果特別嚴重，應依法懲處。

通報稱，審理期間，法院依法充分保障了被告人阿布杜梅亭的辯護、獲得翻譯、領事探視等各項訴訟權利，開庭、宣判前均依法通知了美國駐中使領館。人大代表、政協委員、各界群眾20餘人今天旁聽了案件宣判。

通報未說明阿布杜梅亭是否提出上訴。

據寧波市警方此前通報，2021年6月14日晚間，阿布杜梅亭殺害女友後，次日淩晨被捕，作案兇器也被查獲。他供稱因感情糾紛行兇。

2021年8月20日，浙江省寧波市檢察院依故意殺人罪對阿布杜梅亭向寧波中院提起公訴。2021年11月25日，寧波中院一審公開開庭審理本案，並於今天公開宣判。（編輯：楊昇儒）1110421