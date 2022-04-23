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浙江逃犯隱於深山 因疫情防控無處可藏投案

2022/4/23 14:50
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（中央社台北23日電）「警官，我來自首」，浙江省寧波市寧海縣一名藏匿於深山兩年的逃犯最近向當地派出所投案，原因是官方採取的COVID-19疫情防控措施太嚴格，讓他無處可躲。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情首先在中國爆發以來的兩年多，官方持續採取嚴格的防疫政策，一些重點城市若發生疫情，防控更為嚴苛，例如最近的上海市，居民生活大受影響，民怨不止，並因此引發眾多次生災害。

但也有地方因疫情防控而有意外收獲，據陸媒澎湃新聞21日報導，浙江寧波市一名網上追逃人員林某，日前在家人陪同下到寧海縣橋頭胡派出所投案。

據報導，林某於2018年在南京開設公司，透過口口相傳、發放傳單，以高額利息回報為誘餌吸引投資，並在2019年11月捲款而逃。南京建鄴區警方立案偵查該公司涉嫌非法吸收公眾存款案，涉案金額達人民幣1180餘萬元（約新台幣5320萬元）。

2020年下半年，南京警方偵查得知林某藏在老家寧海山區，但數次抓捕未能成功。此後，寧海警方多次聯絡家屬，希望林某投案。

4月上旬，林某投案並表示「疫情防控措施太嚴格，哪都沒處躲，受不了了」。（編輯：周慧盈/沈朋達）1110423

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