中國罔顧民怨鐵腕祭硬隔離 新增病例數低於2萬例

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（中央社台北26日電）中國當局連日來執行罔顧人權與民怨的硬隔離措施。據官方今天最新COVID-19疫情通報，新增病例（含確診及無症狀感染者）降至2萬例以下達1萬7812例，新增本土病例則是1萬7724例。

據中國國家衛生健康委員會官網上午公布，25日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診1923例，其中本土1908例，以上海1661例最多，其次是江西省91例，首都北京也通報新增32例本土確診；境外移入15例。

新增無症狀感染者1萬5889例，其中本土為1萬5816例，同樣以上海達1萬5319例最多，其次江蘇省112例；境外移入73例。

中國22至24日新增病例連3天單日破2萬例，隨即在上海等地執行罔顧民怨與人權的硬隔離措施；25日降至單日2萬例以下。

據上海衛健委今天通報，25日在隔離管控中發現新增病例共1萬5795例，隔離區外的新增病例仍破千達1185例，顯見當局亟欲實現非隔離區「社會面」清零仍面臨嚴峻挑戰。

北京浮現疫情加劇警訊，連續3天新增本土病例達兩位數，今天通報更是突破2字頭達33例，包括新增本土確診32例、無症狀感染者1例。

江西省疫情也不容樂觀，官方通報新增本土病例91例，僅次於上海，超過先前疫情重災區吉林的44例；同時江西另通報新增本土無症狀感染者46例，合計137例。

澎湃新聞報導，由於疫情防控不力，江西省上饒市萬年縣有8個幹部被究責遭到立案調查，他們當中有些人藉口政府大樓限制進出，一直待在辦公室裡，並未深入社區執行防疫，還有人對於防疫旅館該如何運作完全狀況外。

此外，江蘇省新增本土無症狀感染者112例僅次於上海，超過吉林省的101例，據澎湃新聞報導，112例當中有30例來自台商大本營昆山市。

另據國家衛健委通報，截至25日24時，中國累計死亡4828例，累計報告確診數達20萬5257例；尚在醫學觀察的無症狀感染者24萬6139例（境外移入596例）。

港澳方面，香港特別行政區累計確診32萬9265例（出院6萬9119例，死亡9267例），澳門特別行政區累計確診82例（出院82例）。（編輯：曹宇帆/李雅雯）1110426