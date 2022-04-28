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天津市長廖國勛突然病逝 享年59歲

2022/4/28 20:55
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（中央社記者張淑伶北京28日電）據官媒報導，中共天津市委副書記、市長廖國勛昨天因「突發疾病」經搶救無效離世，享年59歲。廖國勛曾在2020年兩度升遷，原本前途看好。

天津日報微信公眾號今晚引述「天津市廖國勳同志治喪工作小組」，發布廖國勛過世的消息。

財新網報導指出，廖國勛最後一次出現在媒體是4月25日。據天津衛視「天津新聞」，4月25日，天津市深入打好汙染防治攻堅戰工作會議召開，天津市生態環境保護委員會會議、天津市汙染防治攻堅戰指揮部會議合併召開。天津市委書記李鴻忠出席並講話，廖國勛作部署。

畫面顯示，當天廖國勛身著深色夾克出席會議，神態並無明顯異常。天津官場有相關人士向財新透露，廖國勛去世「非常突然」。

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廖國勛是四川人，曾在貴州官場深耕近30年，2012年升至貴州省委秘書長；2015年赴浙江擔任組織部長。2016年，他調上海出任市委常委、市紀委書記，專責反腐工作。

2020年2月，廖國勛接任上海市委副書記一職，3月兼任市委政法委書記。同年9月，他調任天津，擔任天津市委常委、副書記，隨後出任天津市長，正式躋身正省級。但市長未任滿兩年驟然病逝。（編輯：楊昇儒）1110428

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