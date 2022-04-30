中共20大前內蒙換將 原書記石泰峰另有任用

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（中央社記者沈朋達台北30日電）中國官媒新華社今天報導，已超過65歲的原內蒙古黨委書記石泰峰卸任，「另有任用」。內蒙書記將由剛卸任中國退役軍人事務部黨委書記的孫紹騁接任。

中共第20屆全國代表大會將在秋季舉行，近幾個月當局持續調整地方大員人事。新華社30日下午報導，中共中央日前決定，孫紹騁擔任內蒙古自治區黨委委員、常委、書記。石泰峰不再擔任內蒙黨委書記、常委、委員，「另有任用」。

孫紹騁原擔任退役軍人事務部長，30日上午剛宣布他卸任該部門黨委書記的消息。當時香港星島日報即報導，他將接任內蒙黨委書記。

石泰峰的異動也引人關注。中國省部級正職幹部一般的退休年齡為65歲，但1966年出生的石泰峰，在2021年11月內蒙黨委的換屆上，仍連任書記。本次人事調動前，他是除兼掌地方的政治局委員（如北京市委書記蔡奇）外，唯一「超齡服役」的省級地方大員。

當時有分析認為石泰峰可能將在中共20大後進入政治局，或被安排進入全國人大或全國政協，晉升為副國級。如今官方通告指將對他「另有任用」，也令外界關注他的下一步。

中共近一個月來更換多省黨委書記：3月29日宣布調整湖北、青海和寧夏回族自治區黨委書記職務，4月22日再宣布更換河北、四川一把手。（編輯：陳沛冰）1110430