更多編輯台推薦新聞：
台鐵5/1臨時區間車18班、類火車12路線時刻資訊這裡查
生活

台鐵5/1臨時區間車18班、類火車12路線時刻資訊這裡查

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級
產經

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級

快篩實名制購買QA一次看 身分證尾數分流、週日全民皆可買
生活

快篩實名制購買QA一次看 身分證尾數分流、週日全民皆可買

防疫整理包》本土確診1萬5033例 啟動確診自主回報系統

防疫整理包》本土確診1萬5033例 啟動確診自主回報系統

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
圖輯》台鐵五一停駛旅客見證臨時列車 台東站連假空蕩只剩站長值班
首頁 / 兩岸
COVID-19疫情整理包
全球情報
新聞專題
全球情報1/123

中國單日新增病例8256例 上海疫情緩降

2022/5/1 11:05（5/1 11:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為上海居民因封控只能網購蔬菜，2名社區志工協助清點物資。（中新社）
圖為上海居民因封控只能網購蔬菜，2名社區志工協助清點物資。（中新社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北1日電）中國官方今天通報COVID-19（2019冠狀病毒疾病）最新染疫數低於1萬例，新增本土病例（含確診及無症狀感染者）8256例。當前疫情嚴峻的上海，本土病例數創1個月以來新低，為7872例。

根據中國國家衛健委消息，4月30日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例920例，其中境外輸入病例4例；本土病例916例，當中上海788例，北京53例，廣東21例，吉林16例。

當天通報新增無症狀感染者有7409例，其中境外輸入69例；本土7340例，以上海7084例最多，北京則有6例。

上海COVID-19疫情在4月30日新增病例共7872例，死亡38例。據通報，新增病例全部在隔離管控中發現，連續2天達成「社會面清零」的目標。

上海新增死亡病例38例，平均年齡80.9歲，最小年齡50歲，最大年齡97歲，官方指出，死亡的直接原因為原發基礎疾病。上海這一波疫情從4月17日起，累計死亡422例。

北京新增確診與無症狀感染總數為59例，適逢「五一」假期，當地官方盼能減少人流，升級防控措施，包含五一假期全市餐廳不能內用，轉為外賣服務；市民進入公共場所，及節後返崗需持48小時核酸證明；開始著手興建方艙醫院等。

截至4月30日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例2萬4002例，累計治癒出院病例18萬7525例，累計死亡病例5060例，累計報告確診病例21萬6587例，尚在醫學觀察的密切接觸者47萬0521人。尚在醫學觀察的無症狀感染者18萬362例（境外輸入590例）。

港澳方面，香港特別行政區累計33萬670例（出院5萬9504例，死亡9308例），澳門特別行政區累計82例（出院82例）。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110501

延伸閱讀
「我想死」影片瘋傳 旅滬法人嘆無止盡集體懲罰[影]北京興建方艙醫院應對疫情 已準備4000床北京疫情防控衝擊消費 環球影城暫時關閉疫情挫敗中國民心？分析：憤怒的種子已經播下中國疫情嚴峻 累計確診數破20萬大關
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀