中國單日新增病例8256例 上海疫情緩降

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（中央社台北1日電）中國官方今天通報COVID-19（2019冠狀病毒疾病）最新染疫數低於1萬例，新增本土病例（含確診及無症狀感染者）8256例。當前疫情嚴峻的上海，本土病例數創1個月以來新低，為7872例。

根據中國國家衛健委消息，4月30日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例920例，其中境外輸入病例4例；本土病例916例，當中上海788例，北京53例，廣東21例，吉林16例。

當天通報新增無症狀感染者有7409例，其中境外輸入69例；本土7340例，以上海7084例最多，北京則有6例。

上海COVID-19疫情在4月30日新增病例共7872例，死亡38例。據通報，新增病例全部在隔離管控中發現，連續2天達成「社會面清零」的目標。

上海新增死亡病例38例，平均年齡80.9歲，最小年齡50歲，最大年齡97歲，官方指出，死亡的直接原因為原發基礎疾病。上海這一波疫情從4月17日起，累計死亡422例。

北京新增確診與無症狀感染總數為59例，適逢「五一」假期，當地官方盼能減少人流，升級防控措施，包含五一假期全市餐廳不能內用，轉為外賣服務；市民進入公共場所，及節後返崗需持48小時核酸證明；開始著手興建方艙醫院等。

截至4月30日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例2萬4002例，累計治癒出院病例18萬7525例，累計死亡病例5060例，累計報告確診病例21萬6587例，尚在醫學觀察的密切接觸者47萬0521人。尚在醫學觀察的無症狀感染者18萬362例（境外輸入590例）。

港澳方面，香港特別行政區累計33萬670例（出院5萬9504例，死亡9308例），澳門特別行政區累計82例（出院82例）。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110501