江蘇澄清未要求嬰兒核酸檢測才救治 仍處分醫院

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（中央社記者張淑伶北京5日電）江蘇省睢寧縣一名嬰兒就醫後死亡引發輿論質疑，官方調查指醫院並未要求病患要有核酸檢測報告才予以治療，但仍嚴厲處分醫生和院方，讓許多網友認為這種報告是「和稀泥」。

據央視新聞，徐州市及睢寧縣聯合調查組今天通報，這名1歲5個月的男嬰是在4月29日晚上因氣管內異物送到睢寧縣人民醫院就診，轉院後，30日清晨搶救無效死亡。

通報指出，調查表明，在就診、接診、轉診過程中，睢寧縣人民醫院和後來病患轉至的徐州新健康醫院，都沒要求其提供核酸檢測結果。儘管睢寧縣人民醫院對這名病患和他的家人在晚間8時許做了核酸採樣。

根據通報描述，初診醫生考量醫院的能力，在給予急救措施後，當晚9時就開具了轉院轉診單，並多次催促病患父親轉院。直到30日凌晨1時許，病患母撥打救護車電話，轉院後，患兒突然出現呼吸暫停，接近清晨5時，患兒因搶救無效死亡。

通報說，調查發現，診療過程中首診負責制落實不嚴格；與親屬溝通交流不充分；在轉診過程中，存在銜接不到位、未及時向接診醫院充分告知患兒的詳細病情。

調查組表示，徐州市衛健委對睢寧縣人民醫院給予警告，對接診醫生暫停執業活動，對睢寧縣衛健委黨委書記王艷龍處以黨內警告處分，免去睢寧縣人民醫院黨委書記、院長張濤黨內外職務。對睢寧縣人民醫院予以降級處理。

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中國疫情期間發生不少次生災害，包括患者因沒有核酸檢測陰性證明而被拒診事件。中國國家衛健委官員3月份時曾表示，醫療機構「不得以任何理由，特別是不得以沒有核酸檢測結果作為推諉拒絕、延誤治療的理由」。也因此，此次睢寧嬰兒過世的消息，被傳與無核酸檢測報告有關時，引發輿論強烈迴響。

然而，從徐州市及睢寧縣聯合調查組通報中對於接診、轉診的情況描述，看不出院方明顯疏失，需承擔這些處罰。在社群平台微博上，一些網友質疑，這是為了平息輿論而處分醫院和醫生。（編輯：周慧盈）1110505