台企如何洽購快篩 國台辦：願積極協助

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（中央社台北11日電）台灣快篩試劑短缺，對於台企若願向中國相關生產企業購買快篩而要如何聯繫一事，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天表示，已表達願意積極協助的立場。

中國國務院台灣事務辦公室上午在北京舉行例行記者會，綜合人民網等陸媒報導，對於台灣快篩試劑短缺，朱鳳蓮表示，大陸方面始終關心台灣民眾的生命健康安全，願盡最大努力幫助台灣民眾度過難關。

會中有媒體詢問，若有台灣企業願意購買、應如何聯繫的問題。

對此，朱鳳蓮表示「我們表達了願意積極協助台灣有關企業機構對接大陸相關生產企業洽商採購快篩試劑，就看民進黨當局願不願意為民所想、急民所急」。

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至於北京、上海目前也陷入COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，朱鳳蓮說，截至5月6日，北京市有8000名台灣民眾共接種疫苗1萬9000餘劑次；截至4月30日，約有19.3萬名在大陸的台灣民眾接種疫苗，累計接種44.8萬劑次。

有關在上海的台灣民眾，朱鳳蓮表示，3月19日至5月9日，上海共接處台灣民眾求助事項2103起；截至5月9日解決165名台灣民眾生活物資短缺困難，向52名台灣民眾提供就醫、配藥；另外，市台胞服務中心共接處在滬台灣民眾急事返台事項43起，已妥善處理26起，17起正在處理。（編輯：呂佳蓉/周慧盈）1110511