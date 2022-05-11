李孟居親友罕見發聲明 盼陸方讓他盡快返台

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（中央社記者沈朋達台北11日電）被中國大陸控為「台諜」、在陸刑滿仍無法返台的台商李孟居親友今天發出聲明，表示不解為何李孟居和李明哲同被判剝奪政治權利2年，卻被管制無法返台？盼陸方盡快讓他回台。

台灣人權促進會11日轉發一份由李孟居堂弟李孟修、堂妹李淑芳署名的聲明。這也是李孟居家屬2019年9月以公開信呼籲外界勿過多揣測後，首度公開聲援李孟居。相形之下，李孟居家屬先前態度相當低調。

中國國務院台灣事務辦公室發言人朱鳳蓮11日在例行記者會被問到李孟居問題時，說台人在陸執行剝奪政治權利附加刑的問題，有關部門均「嚴格依照法律規定結合個案情況作出決定」。

李孟居和被陸方以「顛覆國家政權」罪關押5年、於日前返台的台灣NGO工作者李明哲一樣，都被判剝奪政治權利2年的附加刑。

李孟居家親友的聲明表示，無法理解在中國大陸的法律制度下，「為何同樣被判決剝奪政治權利2年。一位在刑滿後可以直接回家，另一位卻仍然被迫滯留中國大陸並接受管制。」

聲明也說，至今家屬不知道李孟居被捕的真正原因和場景，「不知是否大陸有關單位不願太快曝光才對他採取這樣的措施？」

李家親友說，李孟居已經有3個母親節無法與家人團聚，期間家族有3名長輩不幸離世，李孟居都無法親自回台悼念，造成終身遺憾和苦痛。

對於案情，聲明也說，李家親友不解為何在旅館拍攝到的照片會是「國家機密」？又指出包括中國官媒在內的媒體，都已經報導中國武警在深圳灣集結的消息，質疑案件如同一些人所說的，是「政治判決」。

李家親友說，李孟居是單純的科技業工作者，投注許多心力在公益事業上，慈善團體、公民團體、學生活動和選舉活動的募款找上他，無論是否認同理念，他都從不拒絕。

他們又說，李孟居曾在中國工作、出差和觀光，與各黨派政客蜻蜓點水式的交往也都是正常社交，和政治理念無關。「事實上，他也並沒有什麼明確的政治主張」，指李孟居名片上的各種頭銜，都只是接受捐款組織和個人回贈的虛職。

聲明稱，這樣單純、熱心關懷社會的人都能被扣上「台獨骨幹」等莫須有罪名，那台灣99%的民眾都「台獨骨幹」。「我們看到的是中國政府對台灣及自由世界多元化公民社會的誤解和提防」，會造成台商和外商的恐慌。

聲明希望中國大陸應以和平包容的心態對待世界，而不是透過操作政治案件、製造恐怖氣氛來對待台商和外商。

李家親友表示，誠摯希望中國大陸當局盡快解除對李孟居一切的管制、恢復他的人身自由，並讓他立即返台與親友團聚。

家屬說，若拘禁李孟居是因某些政治因素，那相信這個階段性任務應已結束，沒必要讓李孟居無意義滯留在大陸無法返家，盼陸方有關單位傾聽台胞聲音，「讓他早日重啟被流失的人生歲月」。

李孟居於2019年「反送中」抗爭時前往香港，並在入境深圳時失蹤，據稱他曾拍攝中共解放軍在邊境集結的照片傳給友人。

之後中國官方指李孟居「涉嫌從事危害國家安全的犯罪活動」，當年10月底再以「涉嫌為境外刺探、非法提供國家秘密罪」對他批捕。李孟居2020年10月在中國官媒央視「焦點訪談」有關「台灣間諜」的節目被安排亮相，成為中共黨政機關、學校組織學習的「教案」之一。

李孟居被判處的1年10個月刑期，已於2021年刑滿；但因剝奪政治權利2年的附加刑，仍無法返台。（編輯：邱國強）1110511