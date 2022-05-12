中國上市網路企業總市值大跌 年減47%
2022/5/12 16:44
（中央社台北12日電）多重不利因素衝擊下，今年第一季，中國上市網路企業總市值跌破10兆大關，僅剩人民幣9.9兆元（約新台幣43.6兆元），較去年底下降20.2%；與2021年同期相比，更大跌47%。
中國信通院12日發布2022年第一季中國網路上市企業運行情況報告指出，受到美國審計監管風險激增、網路企業業績增長遇瓶頸及COVID-19疫情反覆等不利因素影響，網路企業市值大幅下跌。截至2022年3月底，中國上市網企總市值為9.9兆元，較去年年底下降20.2%。
對照中國信通院2021年第一季報告，當時中國上市網路企業總市值為18.7兆元，相隔一年，總市值大跌47%。
報告並指出，2021年第4季，網路流量紅利逐漸褪去，疊加宏觀政策、經濟環境、疫情反覆、自然災害等多重因素影響，企業經營壓力及成本激增。2021年第4季，中國上市網企總營收為9863億元，雖然年增12.9%，但也較去年同期下滑8.3個百分點。
報告提到，中國排名居前的上市網企集中度上升，因為國內疫情反覆帶動電商等消費平穩增長，中國前10大上市網企營收占比達88.7%，較2021年第3季上升10個百分點，營收增速14.7%，高於上市網企總營收增速。
根據報告，截至今年第一季，中國上市網企共有192家。總市值占比依序為香港45.1%，美國43%，中國大陸11.9%。
截至2022年3月31日，中國上市網企市值前10名依序為騰訊、阿里巴巴、美團、京東、網易、拚多多、百度、東方財富、快手、京東健康。（編輯：楊昇儒/唐佩君）1110512
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