保產業鏈 中國專家籲：一邊隔離一邊生產

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（中央社台北15日電）中國「動態清零」影響經濟發展，中國知名經濟學家李稻葵14日表示，產業鏈一定要保住，提出一線工人是否能暫時集中起來建板房，不要居家隔離，在工廠旁邊一邊隔離一邊生產。

據新浪網報導，「2022清華五道口首席經濟學家論壇召」在14日舉行，清華大學社會科學學院教授李稻葵作上述表示。

李稻葵表示，當前國際形勢極其複雜，國內的風險挑戰也非常多，當前情況下，做好自己是應對複雜國際形勢和嚴峻挑戰最好方式。

至於如何做好自己的事，李稻葵說，首先要控制好疫情。他認為，當前存在兩個戰場。第一個戰場是疫情不擴散，直接目標是減少生命損失。

李稻葵分析，目前社會上最危險的、容易感染的是中老年人和有基礎病的人，應建立相應的針對老年人醫療體系，同時等待特效藥與更好的疫苗。

他並指，過去2年中國抗疫取得「偉大勝利」，為每一個民眾的平均壽命延長了10天，平均每年5天。而中國做到「人民至上、生命至上」，部分原因是提高公共衛生投入、科技進步等，另外是經濟發展、生活水準提高。

李稻葵接著提及第二個戰場，即保經濟。他說，當下很多工廠無法完全復工，復工也不能完全復產，「我們不能自毀長城，只忙著減少感染，把產業鏈忘記了，保護產業鏈就是保我們未來經濟增長的潛力。」

他指出，不能只盯今天也要看明天，明天的收入也很重要，人民健康為中心、生命為中心，是國家的精神，所以不能看到今天保住的生命，還要保住未來的健康、生命，因此產業鏈一定要保住。

因此他建議，「一線工人能不能暫時集中起來建板房，不要居家隔離，在工廠旁邊隔離，一邊生產一邊隔離。」

李稻葵最後提及保消費，指出為了保居民消費，物流一定要暢通，更重要的是要對受影響的民眾直接給予現金補助。（編輯：呂佳蓉/唐佩君）1110515