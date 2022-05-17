形勢不佳 中國發改委：推動儘快復工穩經濟大盤

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（中央社台北17日電）中國4月份經濟數字大幅衰退，各界憂慮漸增。中國國家發改委今天舉行記者會，坦承中國經濟新的下行壓力加大。因此將推動企業在做好防疫下儘快實現復工達產，「著力穩住宏觀經濟大盤」。

中國網報導，中國國家發改委發言人孟瑋在記者會上表示，當前經濟形勢「大家都很關心」。整體來看，中國經濟發展環境的複雜性、嚴峻性和不確定性上升，穩增長、穩就業、穩物價面臨新的挑戰，特別是受新一輪疫情和國際局勢變化的超預期影響，經濟「新的下行壓力有所加大」。

孟瑋說，發改委下一步將按照「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」的要求，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，更好統籌發展和安全，紮實做好各項工作。同時「靠前安排、加快節奏」，力爭在上半年「大頭落地」（完成重大項目或目標），確保取得實實在在的政策效果。

他表示，發改委將加大宏觀政策調節力度，全力擴大國內需求，精準發力擴大有效投資，推動實施一批「既利當前又利長遠的重大項目」，穩住市場主體，推動企業在做好疫情防控條件下儘快實現復工達產，確實保障和改善民生，著力穩住宏觀經濟大盤。

孟瑋針對中國愈加突出的就業問題說，發改委將進一步加大就業優先政策實施力度，落實落細穩就業各項舉措，重點推動四方面工作。一是透過「保市場主體」保就業；二是透過「促創新創業」帶就業；三是透過「抓重點群體」穩就業；四是透過「人才培訓」強化就業支撐。

但他強調，中國經濟2020年初也遭到疫情前所未有的衝擊，然而隨著疫情得到有效防控，復工復產紮實推進，經濟運行迅速扭轉了下滑局面，發展態勢逐季恢復。

目前，國內疫情反彈「得到有力處置，各項政策靠前發力、政策效應逐步釋放」，相信正常的經濟秩序將快速恢復，經濟運行會很快回歸正常軌道。（編輯：邱國強/陳沛冰）1110517