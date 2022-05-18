上海第一階段解封發臨時通行證 多地現採購人潮

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（中央社記者吳柏緯上海18日電）上海第一階段解封政策於16日上路，低風險防範區居民陸續接到可以在特定時間短暫外出的通知。今天上午開始有民眾在社群平台上分享外出的影片，上海多地賣場出現大量採買人潮。

在封城超過1個半月後，上海市政府日前宣布分三階段逐步解封，其中第一階段從16日至21日，以減少封控區、管控區人數，並針對防範區有序放開、流動、管控，藉此保持全上海市低水準社會活動。

隨著第一階段解封政策正式上路，近期上海市多地的防範區居民陸續接獲通知，可以持官方發出的一次性通行證，在特定時間短暫外出並前往特定地點採買，包含民生必需品、食物與藥物。

為了控管外出人數，因此採取分流措施，同一個行政區的不同社區可外出的時間並不相同。此外，不同行政區發放的通行證使用規定也不盡相同。

以中央社記者所住的社區為例，17日晚間接獲居委會通知，可於21日上午8時至12時憑通行證外出採購，通行證將於20日晚間發放。根據社區居民在微信群組中轉述，鄰近的幾個社區收到的通行證是今天上午8時至12時可以外出。

根據微信、小紅書等社群網站，今天已有不少暫時獲得自由的上海居民們迫不及待持通行證外出採購並拍攝影片上傳，多地賣場出現大量採買人潮。

根據記者收到的官方發布公告，低風險防範區居民持臨時通行證外出，原則上不得離開所居住的行政區，除非有就醫需求等特別因素。此外也不得接近風險較高的封控區、管控區。

同時，進出社區須憑臨時通行證，「出門驗證、回來收證」，以及身份證、健康碼、48小時內核酸陰性報告，同時佩戴好N95口罩。出入證以戶為單位發放，實行「一戶一證、一次一人、憑證出入、限時出行」。

一對和記者住在同一社區的夫妻說，按照規定他們只能一人外出，因此已經在擬訂採購計畫與清單，希望21日當天能在有限的時間裡把兩人所需的物品都買齊。「不過到時要排隊排多久、那些地方有開、物品是否充足都還是很令人擔心。」

雖然多地陸續傳出發放通行證的消息，但也還是有些地區的防範區至今靜悄悄。一名住在浦東某個被列為防範區社區的台灣民眾告訴記者，他們社區至今都未收到發放通行證的通知，只能繼續等待。

根據上海市的解封規劃，第二階段將從22日開始至31日，向常態化防控轉換；第三階段從6月1日至6月中下旬，全面恢復全上海市正常生產、生活秩序。（編輯：呂佳蓉）1110518