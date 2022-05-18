中國防疫封城嚇跑專才 想「潤」歐美人數爆增

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北18日電）香港「南華早報」（SCMP）報導，由於北京當局執行嚴格防疫清零措施，中國學有專精專才詢問「潤學」也就是移民出走的人數暴增，如此可能使得中國亟欲成為科學和科技強權的雄心受挫。

上海封控期間，網路廣傳流行用語「潤學」，原因是敏感的關鍵字經常被封，網友因此以英文run的中文諧音字「潤」字來表達想法，要大家「能Run就Run」，逃離中國，「有錢潤就潤」。

報導指出，近幾個月中國境內專辦移民諮詢的業者明顯感受業務量驟增，而且自從上海3月爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron的疫情以來尤為顯著。

報導說，根據日本金融集團野村控股（Nomura Holdings）統計，中國自4月實施程度不一的封城以來，估計境內45個城市共3億7300萬人因此而足不出戶。

報導指出，雖然尚未發表到底多少人亟欲離開中國的確切統計，不過根據檢索中國網友行為數據的分享平台百度指數，上個月關鍵字「移民」的詢問次數爆增400倍，另個社群媒體平台微信也呈現同樣趨勢。

報導說，在北京專門承辦移民與海外留學諮詢業務的律師表示，他的事務所自3月底以來營利倍增，而且上門諮詢的客戶已不只富豪，還有更多的科技專才。

報導指出，他說：「由於上個月暴增的客戶，我們週末都不得閒，而且光是上午就有4個辦移民的諮詢，他們全都是技術專才，還不是受疫情影響，對未來益發感到不安與不確定，以致他們看不到錢景與前景。」

雖然中國國家主席習近平殷切期盼中國脫鉤歐美力拚自立自主，報導說，這位律師表示，先前詢問美國EB-5簽證也就是辦理投資移民的案件最多，如今許多客戶則是對於美國核發的EB-1簽證最感興趣。

報導指出，EB-1簽證是發給在科學、藝術、企業與體壇等領域，具備獨特長才的個人。

不僅華北地區的業務量暴漲，報導說，香港譽洋國際顧問有限公司設在廣州市的分公司也是如此，而且這個位於華南的大城不僅是先進製造業中心，更是當局規劃開發粵港澳大灣區的核心重鎮。

報導指出，這家顧問公司專門承辦移民至北美的業務，他們也發現，華南地區諮詢多國發給高階菁英簽證的人數，比去年同期成長6至7成不等。

報導說，公司負責人說：「許多人爭相詢問美國EB-1簽證，加拿大的『快速入境』（Express Entry）移民，還有澳洲的『全球頂尖人才移民專案』（Global Talent Independent Programme）。」

報導指出，這位公司負責人表示：「中國年輕的專才最青睞上述移民管道。」

報導說，美加澳招徠菁英的移民方案，都是鎖定在科學、藝術、教育界的學有專精教授和研究人員，當然也包括傑出的運動員、跨國企業鉅子等其他具備高階技術的人才。

報導指出，據美國保爾森基金會（Paulson Institute）旗下智庫馬可波羅（Marco Polo）公布的報告，就人工智慧（AI）領域而論，中國堪稱全球最大的頂尖人才庫，將近3成達29%攻讀AI的本科生來自於中國。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

報導說，這份「全球AI人才追蹤」（The Global AI Talent Tracker）的報告另指出，所有AI領域頂尖研究人員當中，53%是在不同國家工作的移民或外國籍，他們都是取得受雇國的本科學位。

報導指出，頂尖AI研究美國仍遙遙領先，將近60%的一流專才替美國高等學府與企業效力，移民諮詢爆增是否將導致中國的人才長期外流還有待觀察，但是對於中國意圖在科技方面永遠超越美國的夢想已構成威脅。（編輯：曹宇帆/呂佳蓉）1110518