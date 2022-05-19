美財長倡撤銷對中關稅 中國商務部：對雙方有利

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（中央社記者吳柏緯上海19日電）美國財政部長葉倫證實正在拜登政府內倡議取消部分非戰略性中國進口產品加徵的關稅。中國商務部今天隨即回應，稱此舉對中美均有利。

據外電報導，葉倫（Janet Yellen）在七大工業國集團（G7）財長和央行總裁會議前的記者會表示，拜登政府內部正在討論有關前美國總統川普依「301條款」對數千億美元中國商品徵收懲罰性關稅。

葉倫稱，「在我看來，其中一些似乎對消費者和企業造成更多傷害，在解決我們與中國的實際問題方面也不是很有戰略意義」。

對於葉倫的說法，中國商務部今天下午舉行例行記者會時立即做出回應。

中國商務部發言人束珏婷表示，中國過去已經多次表示，在目前高通膨的形勢下，「美方取消對華加徵關稅符合美國消費者和企業的根本利益，有利於美國，有利於中國，有利於世界」。

在此之前，中國駐美國大使秦剛於5月初接受美國媒體專訪時表示，中美確有分歧，但「關稅、貿易戰不應該是我們的選擇」，呼籲美國「是時候重新考慮並儘早取消加徵的關稅了」。

秦剛也不忘表達中國的立場，「如果美方還想繼續，不知道是否做好了承受更多損失的準備，但中方不得不奉陪」。（編輯：李雅雯）1110519