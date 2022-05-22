中國軍事學者指俄國出兵理由站不住腳 微信速刪

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（中央社台北22日電）中國國防大學教授公方彬撰述「俄國選擇了一條被人類文明所淘汰的復興道路」一文，直指俄羅斯以北約東擴威脅其安全作為出兵烏克蘭理由根本站不住腳。微信平台速審刪去這篇文章。

不同於中國境內較為友好、親近俄羅斯的聲音，公方彬日前發出抗衡主流聲音一文指出，俄羅斯仍醉心於土地占有，這種思想觀念落後是最根本的落後，原點性問題難解，這就是俄羅斯步履維艱且前途渺茫的原因。

公方彬表示，俄羅斯出兵烏克蘭是因為北約東擴壓縮了戰略空間，使其安全受到威脅，這是較為盛行的說法。「到目前為止，我尚未想清俄烏戰爭之前哪個國家有膽子侵略世界第二軍事大國，俄羅斯也屢屢向世界明示誰也不敢動其一寸國土」。

公方彬認為，俄羅斯領導人蒲亭（Vladimir Putin）選錯了國家「復興」道路。俄羅斯仍醉心於土地占有，這種落後觀念是導致其軍事和能源以外乏善可陳的原因，也是走向鐵血道路的內在動因。

他說，不能說世界已經完全跳出弱肉強食叢林法則，但必須承認經歷上個世紀的民族解放運動，除了俄羅斯外，已經沒有哪個大國仍把強盛道路選在攫取土地方面。跟著時代發展與利益關係、價值觀念的變化，國土面積不再是大國的核心指標。

「今天的國家影響力和引領世界的能力主要看政治經濟文化科技先進與否，如果你走在世界前列就能夠贏得別人尊重，談不上威脅感，除非你威脅別人不成被圍毆」，公方彬強調。

公方彬認為，俄羅斯面臨安全威脅因而出兵烏克蘭的理由站不住腳，原因包括美國等西方國家持續勸說蒲亭不要發動戰爭、西方國家在開戰初期並未幫助烏克蘭等。

公方彬回過頭質疑，「為什麼中國表明立場時強調『不能出於尋求自身絕對軍事優勢和安全而損害別國安全』就是基於安全的相對性和動態平衡性」。

這篇文章後被微信平台以違規為由刪去。

南華早報21日報導，除了公方彬的論點外，前中國駐烏克蘭大使高玉生4月於一場研討會上提及，俄羅斯已經顯露戰爭失敗跡象，將使其全球地位下降，他的談話被鳳凰網轉載，很快地被審查刪除。清華大學國際關係學院長閻學通5月初在專訪中表示，中國沒有從戰爭中受益，俄羅斯將付出巨大代價。（編輯：李雅雯/唐佩君）1110522