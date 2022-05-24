中國新增639例染疫 多地疫情仍延燒

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（中央社台北24日電）中國官方今天通報，新增COVID-19本土病例639例（含確診與無症狀感染者）。儘管新增染疫數再降，中國多地疫情仍延燒，民眾得持續接受一輪又一輪的核酸檢測。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，23日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例156例。當中，本土病例141例，以上海病例最多有58例，接續是北京41例、四川19例、天津16例。境外移入則有15例。

當天通報無症狀感染者532例，境外移入34例、本土病例498例。單日新增本土無症狀感染者仍以上海最多有422例，接續是四川24例、河南23例，天津8例，北京則有7例。

上海通報的新增染疫數480例，染疫數再降。當地雖已進朝向常態化防控轉化階段，恢復跨區公共交通和地鐵，但多地再實施全區全員核酸檢測，居民再度被要求「足不出戶」等，被民眾譏是「假解封」。

北京通報的新增染疫數共48例，北京理工大學房山分校染疫數再增。眾多大學聚集的海淀區，多所大學宣布封閉，在校學生原則上不可出校。

另外，海淀區友誼社區因檢測出19例COVID-19陽性確診，官方決定，社區1800名民眾轉運至河北張家口隔離7天。

天津、四川等多地的疫情仍持續延燒。天津新增染疫數24例，今天當地有6區持續展開核酸檢測；四川新增43例確診，集中在成都、廣元、廣安。

截至23日，現有確診病例3956例（其中重症病例192例），累計死亡病例5224例，累計報告確診病例22萬3488例。尚在醫學觀察的密切接觸者22萬9951人；尚在醫學觀察的無症狀感染者3萬323例（境外移入429例）。

港澳部分，香港特別行政區33萬2030例（出院6萬1925例，死亡9370例），澳門特別行政區82例（出院82例）。（編輯：呂佳蓉/唐佩君）1110524