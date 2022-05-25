中國當局頻喊穩就業 社會新鮮人照樣沒頭路

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（中央社台北25日電）香港「南華早報」（SCMP）報導，由於中國當局堅持嚴格貫徹防疫清零政策，各行各業從高科技至電動車等公司行號，紛紛向社會新鮮人關上大門，中國剛踏出校門的畢業生面臨就業危機。

報導說，不論是未經證實的小道消息、當地媒體的報導與官方公布的統計數據，均呈現就業機會銳減情況，這是經濟基本面突然且急遽惡化才會浮上檯面的罕見現象。

報導指出，湖南省有個在校攻讀演算法開發的工程師現身說法，她下個月就要畢業了，今年元月與學校和北京經營二手閒置物品交易平台的電商業者轉轉，簽妥三方協議，對於離開校門的前途有著落感到心情篤定。

由於這家公司號稱市值超過10億美元（約新台幣295億元），又標榜新創科技「獨角獸」企業，因此對於轉轉的信譽不疑有他。沒想到一切在這個月風雲變色，公司致電通知，先前談妥的職缺沒了，按規定對方只需賠償人民幣8000元（約新台幣3萬5000元）就算了事。

報導說，她的實際損失不止於此而且更慘重，因為校園人才招募季已經收攤。她說，「接獲這個消息的當下我非常慌張又絕望，而且還得在找工作的平台投石問路」。

報導指出，這並非罕見案例，畢業生原本談妥的工作如煮熟鴨子飛了，近來頻見於中國各大媒體版面，尤其是電動車這一行。

報導提到，4月間上海完全沒有新車成交，於此同時，全中國的電動車銷售重摔，比3月少了38.3%。

報導指出，由於物流亂套加上銷售不振，原本有意徵才的業者緊縮成本，也損及新鮮人的前景。

一名不願具名的畢業生說，他在去年12月與中國電動車廠商理想汽車簽妥三方協議。在上月底卻被告知原先談妥的職缺沒了，但有其他機會要他來二度面試，可惜被刷掉了，理想汽車只給他1個月薪水作為終止三方協議的補償。

報導指出，有份校園徵才劣跡紀實的文件被上傳開源代碼平台Github，羅列至少36起新鮮人被黃牛的案例，他們都是告知被錄取、取得業者發給的意向書或三方協議後卻突然生變的受害者。

報導說，部分原因起於上海3月底開始實施嚴格的防疫封城，今年中國的經濟榮景不再，打亂從消費商品到電動車等各行各業布局，重挫企業信心。

報導指出，估計中國共有1076萬畢業生即將踏出校園成為社會新鮮人，但是陸續傳來工作機會成為泡影的消息，凸顯今年夏天就業季格外慘淡。

報導說，近年來中國高等院校畢業生就業越來越不容易，然而今年恐是20多年來最糟的一年，沒工作就離開學校的畢業生人數大幅超過有頭路者，預估這恐是第一次。（編輯：曹宇帆/李雅雯）1110525