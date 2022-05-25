北京防疫引校園抗爭潮 法大北師大學生爭取返家

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（中央社台北25日電）北京嚴格防疫，下令所有大學封閉管理，引發學生不滿。繼北京大學後，中國政法大學及北京師範大學23至24日接連有學生聚集遊行，要求校方准許離校返家，據傳兩校已同意學生訴求。

在北京，大學校園密布的海淀區與這波最先爆發疫情的朝陽區，均屬全市疫情較集中、管控措施及範圍較大的行政區。因此，位在當地的北大、清華、中國人民大學、政法大學（研究生部）、北京師大等校，校園內陸續執行程度不等的防控措施。像是先前在北大引起學生抗議的區域分隔，即是一例。

綜合網路社群訊息，部分中國政法大學學生23日發起聚集，要求校方在學校停止實體上課的情況下，准許學生返家線上上課，否則停止實體課又不讓學生返家，同樣有聚集染疫風險。經過爭取，據傳政法大學已同意部分學生返家。

在政法大學學生成功爭取下，北京師大部分學生號召24日晚間8時在體育館前聚集，規模比政法大學更大。根據網傳畫面顯示，數百名學生舉著手機並打開燈光，同時播放校歌，一同在校園內繞行，最後在體育館前聚集，一度與校方人員對峙。

相關畫面當晚一度在中國網路迅速流傳，但隨即被刪除，然而仍有相關影片、截圖流出，不少網友仍收到。

根據相關訊息，北京師大學生提出的訴求是：明確期末考試和時間、明確放假時間和能否返鄉、正面回應學生訴求，以及「不追責、不約談」等4項。而在號召參與時，還寫上「沉默圍觀或是勇敢發聲、只要你在就是支持」。

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據北京師大學生在網路上透露，校方昨晚已口頭承諾允許學生申請離校，並答應不對遊行學生秋後算帳；而相關學校主管在作出承諾時，並有學生當場拍下畫面為證，避免校方事後反悔。

但也有學生擔心，在中國全境防疫趨嚴下，學生們即使返家，很可能會被老家的地方政府或居委會、村拒絕進入，理由是海淀區有可能被列為「疫區」或中高風險區。（編輯：邱國強/楊昇儒）1110525