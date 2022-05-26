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洪秀柱訪新疆 稱西方不願中國崛起炮製人權謊言

2022/5/26 12:59
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（中央社記者沈朋達台北26日電）國民黨前主席洪秀柱日前參訪新疆後接受中國官媒訪問時，說新疆社會和諧、平等包容，批評美國和西方炮製種族滅絕、強迫勞動的「謊言」，是不願看到中國崛起，試圖破壞團結。

新華社25日報導，洪秀柱日前參訪新疆多地，包括烏魯木齊市的「反恐和去極端化鬥爭主題展」。

報導引述洪秀柱稱，新疆採取這些措施，讓曾被極端思想「毒害」的人們對法律和宗教有正確認識，並學習技術改善收入和生活水準，是防範極端思想和恐怖主義在新疆蔓延的重要方法。

她又說，在新疆和宗教人士、教培中心結訓學員，和少數民族學生、員工交流的經驗表明，美國和西方對人權的指控都是「栽贓、抹黑」，「他們不願意看到中國崛起，處心積慮用這種方式破壞中國內部的團結」。

洪秀柱引述一名美國前陸軍上校威克森（Lawrence Wilkerson）的演講稱，美國中情局想破壞中國穩定，最好的辦法就是製造中國動盪。

她說，走訪新疆各地看到民眾臉上洋溢燦爛的笑容和對未來的希望，和美國與西方炮製的謊言不一樣，「中國不會被美西方從內部攻破」。

聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）23日起也到訪中國，行程包括前往新疆喀什和烏魯木齊。

她之前表明此行的目的並非調查。中國國家主席習近平25日視訊會見她時說，中國不需要別國充當人權「教師爺」，反對將人權問題政治化。

與此同時，德國明鏡週刊（Der Spiegel）、英國廣播公司（BBC）等多家媒體25日也同步曝光「新疆警察文件」（Xinjiang Police Files），揭露維吾爾人被迫害的狀況。（編輯：呂佳蓉）1110526

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