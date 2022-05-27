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北京社會面病例零新增 社區傳播風險仍局部存在

2022/5/27 21:17
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（中央社台北27日電）中國北京市COVID-19疫情趨緩，今天新增20例病毒感染者當中，沒有社會面病例。中國國家衛健委官員說，北京近兩日新增感染者數量顯著降低，但疫情社區傳播風險仍局部存在。

新京報報導，北京市27日下午舉行疫情防控新聞發布會，北京市疾控中心副主任劉曉峰通報，27日截至下午3時，北京新增COVID-19病毒感染者20例，均為隔離觀察人員，無社會面篩查人員。

4月22日迄今，北京這一輪疫情累計報告1701例病毒感染者，涉及15個行政區和經開區。

據通報，北京目前只有東城區、西城區、海淀區、豐台區、石景山區、通州區、昌平區近3天報告過社會面篩查感染者。

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劉曉峰說，北京本輪疫情早期傳播鏈條基本被切斷，已完全得到控制。近期新增的韻達快遞長陽分部、中鐵十一局三公司等相關疫情已基本得到控制；岳各莊市場、友誼社區、東方廣場等相關疫情逐漸趨穩。

據中國網，中國國務院聯防聯控機制27日下午舉行疫情防控新聞發布會，國家衛健委疾控局副局長雷正龍指出，北京近兩日新增報告感染者數量顯著降低，已有8個區縣達到社會面穩定清零狀態，但豐台、海淀等區近日仍發現社區感染者，疫情社區傳播風險仍局部存在，需要加大排查集中隔離力度。（編輯：楊昇儒）1110527

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