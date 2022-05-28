北京疫情趨緩 29日起放寬防控措施

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯上海28日電）北京近日新增病例數持續下降，本輪COVID-19疫情趨緩。官方通報，今天截至下午3時，新增本土感染者12例，已有8個區穩定實現社會面清零，29日起調整放寬防控措施。

根據人民日報、中新網報導，北京市政府28日下午舉行疫情防控新聞發布會作以上通報。

北京市政府新聞發言人徐和建表示，北京疫情整體呈下降趨勢，個別區零星病例均在可控範圍，「本輪疫情已得到有效控制」。

徐建和說，經專家組綜合研判，以及疫情防控工作領導小組研究決定，從5月29日起，分區分級動態實施全市社會面防控措施。封控、管控區之外，因疫情暫停營業的購物商場恢復營業，適度控制客流量，暫不舉辦展銷促銷等聚集性活動。

他也提及，除了生活和居住在封、管控區的人員外，連續7日及以上無新增社會面病例的8個區，保持正常生產生活秩序。其中，房山區、順義區由居家辦公調整為正常上班。

此外，連續5日無新增社會面病例的朝陽區、通州區適當提高員工到班率。除封管控區外，朝陽、順義、房山等3個區恢復公車、地鐵、計程車等公共交通運營服務。

至於封控、管控區等重點涉疫區域，則需在充分評估、符合條件後及時解封。

徐建和說，為持續鞏固目前的良好防疫態勢，暫緩恢復餐飲機構內用、暫緩中小學及幼稚園返校。大專院校繼續實施校園封閉管理各項措施，加強校園服務保障，在做好期末各項安排的前提下，安排學生安全有序返鄉返家。（編輯：楊昇儒）1110528