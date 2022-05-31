中國5月PMI49.6% 連續3個月緊縮

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（中央社記者吳柏緯上海31日電）受疫情、國際情勢影響，中國經濟趨緩反映在諸多的經濟數據上。5月製造業採購經理人指數（PMI）為49.6%，雖較4月回升2.2個百分點，但已連續3個月落入緊縮區間。

PMI及非製造業經理人指數（NMI）均以50%作為榮枯線，指數高於50%代表景氣呈現擴張，低於50%代表景氣緊縮。

根據中國國家統計局今天發布，5月的PMI為49.6%，較4月回升2.2個百分點，也比事前市場預估的48.9%高出一些。然而仍處於榮枯線以下，連續3個月落在緊縮區間。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河指出，5月間，受疫情影響較大的地區逐步復工復產，在調查的21個行業中，PMI位於擴張區間的行業由4月的9個增加至12個，顯示製造業景氣面呈現「積極變化」。

至於中國5月NMI為47.8%，同樣高於市場預期45%，比4月上升5.9個百分點。

今年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情在中國國內再次多點爆發，加上俄烏戰爭、美中摩擦等國際政治衝突影響仍在持續；原物料價格高漲，對製造業經營造成影響；上海等地封城也直接衝擊中國的經濟表現，對於物流和就業衝擊大，中國再次面臨經濟成長速度趨緩的壓力。

過去數月，中國官方不斷釋出「穩經濟」的訊號，並發布各項支持與紓困政策，試圖協助受到衝擊的產業盡速回到正軌。

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中國國務院25日下午召開「全國穩住經濟大盤電視電話會議」，總理李克強強調扎實推動各項「穩經濟」政策實施、見效，確保經濟運行在合理區間。且要確保中央經濟工作會議和政府工作報告確定的政策上半年基本實施完成，國務院常務會確定的一系列「穩經濟」政策在5月底前都要發布實施細則。

市場普遍認為，這場會議之後，各項穩經濟、保成長的政策將全面加速執行。（編輯：唐佩君）1110531