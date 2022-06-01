港交所主席史美倫任螞蟻獨董 監管資歷完整

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（中央社記者吳柏緯上海1日電）螞蟻集團官網近日更新資料顯示，港交所主席史美倫以獨立董事身分加入集團董事會。史美倫支持網路金融應被有效監管的色彩濃厚，因此這項人事案特別引起注意。

綜合香港01、界面新聞、AI財經社報導，目前螞蟻董事會共有8名董事，分別為董事長井賢棟、執行董事倪行軍、非執行董事蔡崇信、非執行董事程立，以及史美倫、郝荃、黃益平、楊小蕾等4名獨立董事。

這次的人事任命使得螞蟻集團董事會中獨立董事占比上升至50%，女性董事占比超過1/3。

報導提到，史美倫早在2014年間就曾提出「網路金融監管不能輕於傳統金融機構」，認為網路金融有多方面風險，如機構法律定位不明、協力廠商存管客戶資金、風險控制不健全等。

雖然今年以來，市場普遍認為自2020年下半年，由螞蟻科技集團IPO事件所掀起的官方多領域監管有趨緩的態勢，但監管色彩濃厚的史美倫此刻出任螞蟻集團獨董，仍引起市場關注。

公開資料顯示，史美倫1991年加入香港證監會，1998年升任副主席。2001年時，獲時任國務院總理朱鎔基賞識，出任中國證監會副主席。在中國證監會任職期間，因其鐵腕作風，屢屢出手查案，因此中國股民私下稱她為「查死你們」。

史美倫2018年出任港交所主席，今年4月獲得港交所董事會同意續任。（編輯：楊昇儒）1110601