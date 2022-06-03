中國振經濟 各地密集「發錢」促消費

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（中央社台北3日電）中國經濟因「清零」防疫政策而大受打擊，外界預測難以達成今年預設的5.5%成長目標；為此，中國各地近期密集發放消費券或數位人民幣紅包，鼓勵民眾「買買買」，以促進消費、振興經濟。

中新網今天報導，今年第一季，中國最終消費支出對經濟成長的貢獻率達69.4%，成為經濟成長第一拉動力，而中國有14億人口的超大規模市場，中等收入群體人口逾4億，人均GDP突破1萬美元，消費成長空間巨大。

但當前在COVID-19防控措施影響下，消費、特別是接觸型消費恢復較慢。中國國家統計局數據顯示，4月份社會消費品零售總額人民幣2兆9483億元，年減11.1%；汽車以外的消費品零售額2兆6916億元，下降8.4%。提振消費、重拾經濟活力，迫在眉睫。

為此，中國政府近期多次為消費「發聲」。繼4月份國務院辦公廳印發「關於進一步釋放消費潛力促進消費持續恢復的意見」，國務院近日印發的「扎實穩住經濟的一攬子政策措施」再提出穩定增加汽車、家電等大宗消費。

地方也密集提出措施促消費，而分析中央和地方政策發現，汽車是提振消費、擴大內需的一大著力點，其中上海、廣東、湖北、山東、海南等多省市「大手筆」鼓勵民眾購車，措施包括以舊換新、財政補貼、發放消費券等。

汽車以外，家電是這波促消費政策的另一著力點，例如山東本月發放2億元家電消費券；深圳在5至8月期間，對消費者購買符合條件的家用電器，依照銷售價格的15%給予補貼，每人累計最高2000元。

報導引述中國商務部研究院國際市場研究所副所長白明表示，家電、汽車產業鏈較長，能帶動鋼鐵、化工、電子、基建等系列上下游產業發展，還能進一步解決就業，因此成為這次促消費的重點。

發放消費券則是多地政府促消費的共同作法。據陸媒統計，今年前4個月，四川、陜西、天津等20個省市先後發放總額逾34億元的消費券。

5月以來，為加快擴內需，多地繼續啟動消費券發放工作，除了汽車、家電等領域，餐飲零售、文旅體育等領域也是發放重點。

考慮到線上消費需求，多地也透過線上平台發放消費券。深圳近期就透過美團、京東等電商平台陸續向深市民發放4億元購物消費券、6000萬元餐飲消費券以及1000萬元文體旅游消費券。

除了廣泛使用消費券，報導說，在近期多地促消費舉措中，也頻頻出現數位人民幣的身影，例如深圳透過美團發放了3000萬元數位人民幣紅包。

發放消費券、數位人民幣紅包雖可在短期內提振消費，但北京大學經濟學院教授曹和平認為還需要財政、金融政策相配合。

報導引述曹和平說，同時還要保護生產主體和市場主體，增強消費者、企業家和銀行家信心，推動一系列重大基礎設施項目建設，只有全局性推進，才能真正恢復經濟活力。（編輯：周慧盈/陳沛冰）1110603