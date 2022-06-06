更多編輯台推薦新聞：
白先勇談「臺北人」的情與愁 向中華民國敬禮
文化

白先勇談「臺北人」的情與愁 向中華民國敬禮

專訪／台灣青年烏克蘭支援作戰 姚冠均：助人而後人助
國際

專訪／台灣青年烏克蘭支援作戰 姚冠均：助人而後人助

迥異的認同與記憶 台灣能接棒香港紀念六四嗎？
兩岸

迥異的認同與記憶 台灣能接棒香港紀念六四嗎？

0至6歲兒童免費領快篩 攜帶證明、分流機制7大QA一次看
生活

0至6歲兒童免費領快篩 攜帶證明、分流機制7大QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
特派在現場／烏克蘭難民踏上返鄉路：我們不怕俄軍轟炸 只想住自己家
首頁 / 兩岸

香港故宮7月開幕 北京外借914件文物

2022/6/6 10:41
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港6日電）籌備多年的香港故宮文化博物館將於今年7月開幕，據公布，香港故宮獲北京故宮博物院外借914件珍貴文物，屆時將在港公開展出。

香港故宮昨天公布，來自北京故宮的珍貴文物已獲北京中央政府批准來港，將於7月在香港故宮開幕展中亮相。

據公布，這是北京故宮自1925年成立以來，外借藏品規模最大的一次；914件展品都是北京故宮超過186萬件藏品的精選，其中一級文物166件，屬「國寶」級別，占借展品總數18%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

這次外借的展品中，絕大部分文物是首次在港展出，而且種類齊全，涵蓋繪畫、書法、青銅器、陶瓷、金銀器、琺琅、玉器、漆器、玻璃、璽印等。

即將來港展出的書畫珍品包括東晉顧愷之洛神賦圖卷（北宋摹本）、南宋趙伯駒（傳）江山秋色圖卷、唐虞世南（傳）行書摹蘭亭序帖卷、北宋米芾行書研山銘卷、宋趙佶楷書夏日詩帖、清郎世寧畫獅子玉軸。（編輯：唐佩君）1110606

延伸閱讀
香港故宮暑假開幕 逾900件北京故宮展品展出
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族