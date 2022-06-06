香港故宮7月開幕 北京外借914件文物

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（中央社記者張謙香港6日電）籌備多年的香港故宮文化博物館將於今年7月開幕，據公布，香港故宮獲北京故宮博物院外借914件珍貴文物，屆時將在港公開展出。

香港故宮昨天公布，來自北京故宮的珍貴文物已獲北京中央政府批准來港，將於7月在香港故宮開幕展中亮相。

據公布，這是北京故宮自1925年成立以來，外借藏品規模最大的一次；914件展品都是北京故宮超過186萬件藏品的精選，其中一級文物166件，屬「國寶」級別，占借展品總數18%。

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這次外借的展品中，絕大部分文物是首次在港展出，而且種類齊全，涵蓋繪畫、書法、青銅器、陶瓷、金銀器、琺琅、玉器、漆器、玻璃、璽印等。

即將來港展出的書畫珍品包括東晉顧愷之洛神賦圖卷（北宋摹本）、南宋趙伯駒（傳）江山秋色圖卷、唐虞世南（傳）行書摹蘭亭序帖卷、北宋米芾行書研山銘卷、宋趙佶楷書夏日詩帖、清郎世寧畫獅子玉軸。（編輯：唐佩君）1110606