疫情衝擊大 中國政府：發放困難群眾救助金

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（中央社台北7日電）中國民政部、財政部近日聯合印發通知表示，將為低保對象、特困人員增發一次性生活補貼；受COVID-19疫情影響嚴重地區可為臨時生活困難群眾發放一次性臨時救助金。

新華社今天報導，中國民政部、財政部日前聯合印發「關於切實保障好困難群眾基本生活的通知」，作了上述要求。

通知表示，要扎實做好低保（指最低生活保障標準）等基本生活救助工作。對符合低保條件的生活困難家庭，及時納入低保範圍。為低保對象、特困人員增發一次性生活補貼。積極促進有勞動條件的救助對象務工就業，對因家庭成員就業導致收入超過低保標準的家庭，給予一定的漸退期。

同時要密切關注物價變動情況，及時啟動社會救助和保障標準與物價上漲掛鉤聯動機制，按時足額發放價格臨時補貼。

通知還要求，要加強對未參加失業保險的無生活來源失業人員救助幫扶。對受疫情影響無法返崗復工、連續3個月無收入來源，生活困難且失業保險政策無法覆蓋的農民工等未參保失業人員，未納入低保範圍的，經本人申請，由務工地或經常居住地發放一次性臨時救助金，幫助度過生活難關。

對低保對象、特困人員以及脫貧人口中的COVID-19患者、因家庭成員被隔離收治等原因導致基本生活出現暫時困難的家庭，根據需要，直接給予臨時救助。對其他基本生活受到疫情影響陷入困境，相關社會救助和保障制度暫時無法覆蓋的家庭或個人，及時通過臨時救助給予幫扶。

在辦理流程方面，通知指出，要簡化優化救助程序，積極應用「互聯網+」、手機APP等資訊化手段，逐步推行社會救助全流程線上辦理，減少人群聚集，降低感染風險，提高辦理效率。

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中國官方為防控COVID-19疫情而採取的清零措施嚴重衝擊經濟民生，據國家統計局，4月份多項重要指標出現負成長，反映內需的社會消費品零售總額年減11.1%，規模以上工業增加值增速則年減2.9%。

就業方面，4月份全國城鎮調查失業率為6.1%，比上月上升0.3個百分點，其中16至24歲、25至59歲人口調查失業率分別為18.2%及5.3%。陸媒財新網指青少年失業率創有歷史數據以來最高。（編輯：周慧盈/李雅雯）1110607