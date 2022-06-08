搶救疲弱經濟 中國官媒喊話：經濟修復持續推進

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（中央社台北7日電）COVID-19疫情、地緣政治衝突等因素夾擊，民眾消費趨於謹慎、信貸需求疲弱，中國經濟面臨下行壓力。中國官媒喊話，疫情獲控後，一攬子政策措施落地，信貸需求復甦中，金融數據有望回暖。

新華社主辦上海證券報8日刊載「貨幣政策發力空間足，信貸修復曙光在望」一文作上述表示。

文章引述分析人士意見指出，影響政策實施效果的主要問題在於信貸需求冷；隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情得到控制，一攬子政策措施落地，經濟修復持續推進，信貸需求將同步復甦，金融數據有望回暖。貨幣政策未來仍有充足發力空間。

中國銀行研究院研究員梁斯說，現在的問題並非缺少資金供給或流動性短缺，而是市場主體資金需求動力不足。

梁斯分析，疫情對經濟主體預期產生嚴重影響，壓制資金需求，國際地緣政治衝突和美國聯準會貨幣政策推高原材料進口成本，加劇中小企業經營壓力，降低資金需求意願；房地產市場預期轉弱，這也導致房地產相關融資需求下滑。

梁斯強調，隨著疫情趨緩，5月以來經濟主體資金需求同步回暖，一些積極訊號已經浮現，各類支援政策落地將加速推動經濟活動恢復正常。

一名銀行信貸人士說，目前貸款較先前有較大優惠，信貸投放量不足主要是受到市場需求影響，在複雜的內外情勢下，很多企業缺乏擴張信心和動力。

文章指出，為落實好穩經濟一攬子政策措施，貨幣政策將從總量、結構和價格方面持續發力。

東方金誠首席宏觀分析師王青認為，未來貨幣政策穩增長操作仍將體現「數量為主、價格為輔、結構性政策打頭陣」特色。後期伴隨經濟修復過程，貨幣政策力度會相應作出調整。（編輯：李雅雯/曹宇帆）1110608