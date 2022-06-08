陸媒：房企投資熱情仍低迷 土拍市場民企幾隱身

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北8日電）5月以來，中國各地不斷提出房市紓困政策，一些城市甚至趕在土地拍賣前，緊急放鬆政策，以提振房企拿地信心，但陸媒報導，房企投資熱情仍然低迷，尤其民營房企，幾乎在土地市場「隱身」。

第一財經今天引述房地產平台克而瑞數據顯示，中國300城經營性土地成交量5月持續低位，總成交建築面積僅6606萬平方公尺，月減15.6%，年減幅度再度擴大至6成以上。

報導說，從南到北的土拍數據透露出當下房企距離脫離資金緊張的局面還有很遠的路要走，尤其是民營房企，幾乎在土地市場「隱身」。

克而瑞的數據並顯示，在過去的5月，民企拿地投資占比僅剩1成，曾經在土拍市場大肆掃貨的民營房企，如今都不見蹤影，只有少數區域深耕的房企仍在投資。

報導引述業界分析表示，5月土地市場成交規模下滑，一方面與供應規模持續縮減有關；另一方面，短期內市場信心尚未完全恢復，房企資金面仍然承壓，在土地投資方面較為謹慎；而COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等對土地交易活動也有一定干擾，土地市場成交活力有所減弱。

若將時間拉長，今年前5月，僅有不到4成的百強房企有土地入帳，大約6成百強房企投資停滯。

分析說，對許多消失在土拍中的房企來說，拿地並非當前首要大事，維持好現金流、應對債務壓力，才是「活下去」的重中之重。

克而瑞資管數據顯示，房企5月發債規模人民幣515億元（約新台幣2266億元），月減15%；其中境內發債466億元，月減7%；境外發債48.8億元，月減54%。期間，房企發債主體數量持續下滑，降至年內新低的28家，其中僅有5家為民營房企。

據表示，除了受到重點扶持的優質民企仍可在中國國內發債，普通民企境內發債困難，境外發債多為與投資人達成展期協議，高息置換到期債券，當前房企境內外融資情況未有明顯改善。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

報導表示，在融資緊張的情況下，房企拿地可謂「有心無力」，即使是資金較為穩健的民企，拿地時也傾向與其他企業合作，以降低資金壓力、分散投資風險。在北京二輪供地中，房企聯合拿地的比例高達7成，國、央企背景出身的房企仍占主要席位。

業內觀點認為，4月以來，政策暖風頻吹，持續傳達對恢復房地產行業穩定發展的支持態度。但對大部分房企來說，銷售尚未全面回溫、現金流壓力仍存，政策利多帶來的刺激效果不明顯，未來投資仍會以謹慎為主。（編輯：周慧盈/呂佳蓉）1110608