唐山打人案觸發民怨 高壓防疫管制導致更多不滿

（中央社記者張淑伶北京13日電）近來廣受中國網友關注的「唐山打人案」，隨著官方信誓旦旦要整頓治安，事件已轉入「掃黑鬥爭」。但這起事件掀起網友眾怒，反映出民眾對政府不信任、以及不滿情緒需要宣洩出口。

10日，一段在河北省唐山市燒烤店的圍毆影片迅速在網上熱傳並引發眾怒。影片中的男客對鄰桌女客有搭訕、摸背等騷擾舉動，女客反抗後，其他男子加入圍毆，女客被拉到門外拳打腳踢，身上多處血跡。警方則被批評，等事情在網上鬧大了才開始抓捕嫌犯。

一起地方治安事件何以引發全國性的撻罰？一名中國大陸資深的媒體從業人員告訴中央社記者，這件事讓很多人感同身受，「中國社會現在對政府嚴重不信任」。就在燒烤店打人事件之後，又有同區的蛋糕店老闆檢舉，說自己被黑社會人員當著警察的面威脅。

民眾在政治言論緊縮的環境下，累積的不滿情緒也需要發洩出口。這名媒體人說：「一旦遇到是非分明的案例，民眾站在正義的一方發聲，政府就沒得說了。」

疫情下的高壓管制，讓多數民眾看待社會事件時也投射了自己的情感。據觀察，有網友在談到防疫的不合理要求時說，「流氓可恨 但是社會病了 今天看到的是男人打女人 其實我們天天在被打悶棍」。同樣在上海歷經封城的一名網友，在微信上發文更直指，「從豐縣（鐵鏈女事件）、上海再到唐山，國家就是那群打女人的懦夫」。

為避免民眾不滿升高，唐山當局在11日宣布將9名嫌犯全部歸案後，12日又宣布，即日起在全市展開夏季社會治安「雷霆風暴」專項政治行動，其中針對的內容包括打架鬥毆、尋釁滋事、故意傷害、侮辱婦女等違法犯罪行為。但民眾對這樣的宣示並沒有大聲叫好。

在官方發布的相關影片中，大量警車、警用摩托車上路，氣勢十足。網友留言則多調侃「作秀」，要求「少做表面文章、多做實際工作」。

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另一篇微信上自媒體文章「我們要的是普遍性法治，不是小概率打黑」12日晚間發出，半天時間就超過10萬次點閱量。文章說：「不需要專項行動也不需要運動式執法，人民要的是普遍性、常態性法治 ，而不是特殊性、小概率打黑。」

一些有關法治社會、人權、甚至政治體制的探討，在中國當前的言論環境下未能深入。一名法律學者在微信朋友圈就表示：「在討論唐山事件時，不敢談及社會治理失敗的根本癥結，只知道指責現場男性不夠勇敢的人，也一定不會勇敢到哪裡去，因為這種討論問題的視角，已經表明他們是欺軟怕硬的人。」（編輯：曹宇帆）1110613