北京聲稱台海非國際水域 指美國威脅中國主權

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（中央社記者張淑伶北京13日電）中國外交部發言人汪文斌今天聲稱，中國對台灣海峽享有「主權權利」，有國家說台灣海峽是國際水域，目的是在為其「操弄涉台問題、威脅中國主權安全」製造藉口，中方堅決反對。

北京日報app（應用程式）報導，中國外交部下午舉行的例行記者會上，有外媒提問，近幾個月來中國軍方官員在與美國軍方的會晤中，多次宣稱台灣海峽「不是國際水域」，要求中方對此評論。

汪文斌回答時宣稱，「台灣是中國領土不可分割的一部分」，台灣海峽最窄處約70海里，最寬處約220海里。「根據聯合國海洋法公約和中國國內法」，台灣海峽水域由兩岸的海岸向海峽中心線延伸，依次為中國的內水、領海、毗連區和專屬經濟區。

他聲稱，中國對台灣海峽享有主權權利和管轄權，「同時也尊重其他國家在相關海域的合法權利」。

他又說，「國際海洋法上根本沒有國際水域一說，有關國家聲稱台灣海峽是國際水域，意在為其操弄涉台問題、威脅中國主權安全製造藉口，中方對此堅決反對」。

美國並未簽署聯合國海洋法公約。且根據聯合國海洋法公約，一國軍艦可自由進出沿海國家的專屬經濟區。（編輯：邱國強）1110613