分析指美升息壓力影響小 中國降準降息空間大

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（中央社記者吳柏緯上海14日電）雖然美國聯準會（Fed）可能大幅升息，加上中國仍面臨輸入性通膨，然而官媒分析指出，美國接連升息帶來的壓力已過高峰期，中國第3季執行降息、降準等寬鬆貨幣政策的空間大。

美國聯準會將在15日結束為期兩天的決策會議，市場普遍認為將會再次宣布升息。聯準會進一步釋放政策緊縮信號，對於中國的寬鬆貨幣政策影響也引起市場的關注。

中國官媒中國證券報引述多名市場人士分析，認為下半年美國的貨幣緊縮政策「難有超預期之舉」，而且接近年底時相關政策可能逐步減弱。美國聯準會升息週期的外溢效應和衝擊已過高峰。

市場人士一致認為，中國下半年將持續實施穩健的貨幣政策，在調控空間充足背景下，仍有可能降準、降息。

報導引述海通證券首席宏觀分析師梁中華看法，雖然中國仍存在結構性的大宗商品漲價壓力，基礎建設投資可能逐步拉升工業品價格、部分農產品供需結構偏緊等，但中國整體通膨壓力明顯可控。

東方金誠首席宏觀分析師王青指出，下半年物價有望保持溫和走勢，為貨幣政策調控提供空間。除支援小微企業的政策持續執行外，第3季也有望執行降息、降準等貨幣政策。

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對於美國聯準會升息可能造成中美利差倒掛的情形，分析師普遍認為影響持續減弱。中信證券首席經濟學家明明在報導中提及，中美利差階段性倒掛並不會成為中國宏觀政策的掣肘。用短暫的利差倒掛時間強化政策執行，對未來經濟的平穩成長和資本流動的穩定更加重要。

他分析，綜合考慮疫情得到有效控制後信貸需求恢復、政府債券集中發行、中期借貸便利（MLF）集中到期等因素，今年年中和年底前後或許是降準的適宜時間點。（編輯：周慧盈）1110614