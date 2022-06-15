中國維權人士許志永被捕2年 庭前會議將召開

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（中央社台北15日電）中國著名維權人士許志永曾因推動官員財產公開而入獄，2年前更遭指控顛覆國家政權遭中國警方帶走，此案將在6月17日召開「庭前會議」，備受各界關注。

許志永於2003年參與「三博士上書事件」，主張廢止收容遣送制度，從此成為中國境內公民運動及法律維權要角。隨後因推動國民平等教育權利，及要求官員公布財產，2013年7月首度被捕。2017年7月出獄後不改敢言風格，2019年12月與20名維權律師及人士在廈門舉行聚會遭到警方大舉逮捕，許志永展開逃亡。

2020年2月初，許志永在逃亡中發表「勸退書」，嚴厲批評中國國家主席習近平面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及香港「反送中」運動的無能表現，並直言，「習近平先生，您讓位吧」。2月15日，許志永在廣州被捕。

根據「維權網」6月14日報導，許志永案即將在6月17日召開庭前會議，同案的維權律師丁家喜案則在6月20日召開庭前會議，「維權網」指將持續關注。

在中國，庭前會議指在開庭前審判人員可以召集公訴人、當事人和辯護人、訴訟代理人，對迴避、出庭證人名單、非法證據排除等與審判相關的問題，了解情況及聽取意見的一種會議。

許志永遭中國警方帶走逾2年，德國人權政策官員近期曾發文對他及相關維權者的現況表達關注，並說相關人士以和平方式所作的努力應獲認可，而非懲罰。（編輯：唐佩君/李雅雯）1110615