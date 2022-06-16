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北京酒吧染疫逾300例 上海實施每週末核酸檢測

2022/6/16 10:48
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（中央社台北16日電）中國官方今天通報新增COVID-19本土病例80例（含確診與無症狀感染）。北京染疫數下降，官方仍要對朝陽區展開7天1輪的全覆蓋檢查；上海各區每週末都要實施核酸檢測到7月底。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，15日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例64例。當中，本土病例42例，以北京14例最多，接著是內蒙古13例、上海9例；境外移入則有22例。

當天通報無症狀感染者111例，其中境外移入73例，本土病例38例。單日新增本土無症狀感染者以內蒙古21例最多，上海7例、北京4例。

北京昨天新增本土染疫數18例，均與朝陽區三里屯的天堂酒吧疫情有關，這條疫情鏈累計超過300人感染。北京朝陽區展開社會面風險大排查，針對重點區域、重點場所、重點行業、重點人群，制定格式化檢查清單，持續展開7天1輪全覆蓋檢查。

北京官方表示，疫情防控要突出重點，分清優先次序，對病例居住地、工作單位以及活動軌跡所涉風險點位採取封（管）控措施；對容易成為疫情「放大器」的風險點位提級管控，不放過任何風險隱患。

上海昨新增本土染疫數16例，社會面發現2例確診。上海疫情趨緩，當地政府仍不敢大意，昨天宣布15日起到7月底，各區每週末安排一次社區核酸篩查；部分行業從業人員更需要每日進行核酸檢測，包含超市賣場、便利商店、藥局、購物中心等人員。

截至15日24時，現有確診病例948例（其中重症病例15例），累計死亡病例5226例，累計報告確診病例22萬5118例。尚在醫學觀察的密切接觸者12萬353人；尚在醫學觀察的無症狀感染者1804例（境外移入472例）。

港澳部分，香港特別行政區通報累計確診病例33萬4015例（出院6萬3002例，死亡9392例），澳門特別行政區83例（出院83例）。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110616

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