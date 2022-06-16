面對全球通膨壓力 中國強調：CPI3%目標能達成

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（中央社記者吳柏緯上海16日電）面對全球性通膨，不少國家陸續採取相關政策遏制，然而中國仍然老神在在。中國發改委今表示，中國國內物價平穩，在全球通膨之下實屬不易；全年CPI可以達成維持在3%的目標。

全球目前普遍面臨通貨膨脹的問題，包含美國在內的多個主要經濟體陸續以升息等緊縮的貨幣政策應對，然而中國卻持續以較為寬鬆的貨幣政策應對，甚至市場預期在今年下半年會進一步宣布降息。

今天上午中國國家發展和改革委員會舉行例行記者會，新聞發言人孟瑋回應「在全球通貨膨脹的情形下，中國國內物價是否會大幅上漲」的問題時強調，中國國內物價平穩運行、物價水準遠低於美歐，全年消費者物價指數（CPI）可以達成穩定維持在3%區間的目標。

根據中國國家發展和改革委員會官網發布的文字實錄，孟瑋表示，中國5月份的物價繼續平穩運行，上下游價格走勢更趨協調。其中，CPI年增2.1%，與4月持平。

他說，今年5月，美國、英國的CPI年增分別為8.6%、9%，創40年來新高；歐元區的CPI年增8.1%，再創歷史新高；不少新興經濟體的CPI增幅超過10%，少數國家甚至達到50%以上。在國際大宗商品價格持續居高不下、全球其他主要經濟體普遍面臨較大的通膨壓力下，中國的成績來之不易。

孟瑋更進一步表示，中國物價水準遠低於美歐等主要經濟體，「繼續對全球物價發揮了重要的穩定器作用。」

孟瑋表示，中國的糧油肉蛋奶果蔬等重要民生商品生產穩定、供應充足，加上各地物流堵點、卡點疏導得力，跨區調運能力明顯增強，穩定居民消費價格具有堅實基礎，CPI將繼續運行在合理區間，能夠完成全年3%左右的預期目標。

根據中國國務院總理李克強今年3月發布政府工作報告，全年經濟成長率目標訂在5.5%左右，全年CPI年增長目標在3%左右。（編輯：呂佳蓉）1110616