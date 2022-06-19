香港政府候任商經局長丘應樺 祖父是丘逢甲

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北京中央6月19日任命第6屆香港特別行政區政府主要官員，其中候任商務及經濟發展局長丘應樺（如圖）的祖父是丘逢甲。（港府新聞處圖片）中央社香港傳真 111年6月19日

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（中央社香港19日電）北京中央今天宣布任命第6屆香港特別行政區政府主要官員，其中候任商務及經濟發展局長丘應樺的背景備受關注，其祖父是丘逢甲。

港府上午公布，北京方面接受及批准了候任行政長官李家超對26名官員的任命，包括在政治委任制度下的21位主要官員。

根據港府個人簡介，丘應樺現年63歲，在航空業和跨國大型企業工作超過40年。

港府表示，丘應樺於1982年加入國泰航空，2015至2017年期間擔任國泰港龍航空行政總裁，於2017年被任命為國泰航空董事會執行董事。

2021年，丘應樺出任大灣區航空公司董事及行政總裁至今。

丘應樺家世不簡單，祖父是丘逢甲，父親是丘瓚，即丘逢甲第三子。

相關資料指出，丘應樺是丘逢甲嫡孫，曾於2015年回蕉嶺尋根，並於2016年攜子回鄉認祖歸宗；2018年12月25日，他再次回到蕉嶺參觀訪問。

丘應樺非公務員出身，李家超委任他出任商經局長，事前媒體曾有披露，但仍有人覺得意外。

商經局是港府決策局之一，工作範圍涵蓋旅遊業、保障消費者權益、創意產業及競爭政策事宜等。

商經局由工商及旅遊科、通訊及創意產業科組成，現任局長為邱騰華，他同時兼任香港貿易發展局理事會成員。商經局一位常任秘書長兼任最低工資委員會官方委員及電影發展局副主席；另一位常任秘書長則兼任通訊事務管理局副主席。

從商經局的工作範疇及局長和常任秘書長的任務看，該局涉及台灣的業務往來頗多。

這次李家超委任丘應樺為商經局長，北京方面予以批准委任，不可能不知道他是丘逢甲的後人。有關方面委任丘應樺的背後是否涉及其他思考，不得而知。

以丘應樺的背景看，有分析認為，目前台、港政治關係陷入寒冬，短期內難以恢復，經貿往來還是要進行，商經局在其掌管下，涉台經貿往來是否可以免除政治上的包袱，有待觀察。（編輯：李雅雯）1110619