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港媒：七一活動獲邀者將赴酒店隔離

2022/6/20 11:41
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（中央社記者張謙香港20日電）距離香港「七一」主權移交25週年不足半個月，官方未公布北京中央領導人會否訪港，據報導，受邀出席慶祝活動的人將自23日起進行閉環工作管理，以及活動舉行前一天入住酒店隔離。

香港01今天報導，「七一」臨近，現時難以確定北京中央領導人屆時會否來港，但當天肯定有官方活動。

據報導，為避免COVID-19（2019冠狀病毒疾病）傳播，當局對相關活動採取嚴格防疫措施，包括獲邀人士在活動舉行前一週（23日起）接受點對點閉環工作管理。

所謂的點對點閉環工作管理，大致是指獲邀出席相關活動的人只能往來住所及辦公場所之間，不能與第三方有接觸，比如不能參加其他聚集，不乘坐公共交通工具等。

期間，這些人每天需要到政府指定的檢測中心接受核酸檢測。

此外，在活動舉行前一天，獲邀人士必須入住酒店隔離。

過去新一屆香港特區政府成立及新任行政長官宣誓就任時，中國國家領導人都會來港出席儀式並監誓，但今年遇上COVID-19疫情，目前未知中國國家主席習近平屆時會否來港。

北京和港府方面至今沒有明確說明習近平會否來港，香港行政長官林鄭月娥只是多次表示，當局仍在努力創造國家領導人訪港的有利條件。（編輯：陳沛冰）1110620

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香港主權移交25年 習近平是否訪港仍為謎
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