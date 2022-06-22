中國國常會促消費 新能源車免徵購置稅可望展延

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯上海22日電）中國國常會再推「促消費」新政，今天宣布考慮展延新能源汽車車輛購置稅免稅在內的3項新政，預計帶動汽車市場約人民幣2000億元（約新台幣8880億元）的消費。

據央視新聞聯播，中國國務院總理李克強22日主持國務院常務會議。會議指出，消費是經濟主拉動力，是當前推動經濟運行回歸正軌重要發力點，「促消費」政策能出盡出。

會議提出，要進一步釋放汽車消費潛力：一是活絡二手車市場，藉由換車促進消費；二是支持新能源汽車消費。車輛購置稅收入應主要用於公路建設，同時也要考慮目前「免徵新能源汽車購置稅政策」的延期問題；三是完善平行進口政策，支援停車場建設。政策實施預測今年增加汽車及相關消費大約2000億元。

據人民網報導，中國工信部副部長辛國斌14日在公開場合表示，將盡快確認延長新能源汽車車輛購置稅優惠的政策。

中國目前按計稅價格一次性徵收10%的車輛購置稅。

中國新能源汽車免徵車輛購置稅的優惠政策始於2014年，主要適用範圍為純電動汽車、插電式混合動力車、氫燃料電池車。

第一次免徵車輛購置稅原本於2017年底到期，但由於刺激新能源汽車市場快速成長，因此延長3年至2020年12月31日。後來為了進一步促進汽車消費，這項優惠政策又展延2年，至2022年底。

工信部與國常會接連宣示後，新能源車免徵購置稅可望於今年第3度展延。（編輯：楊昇儒）1110622