中國閉門庭審許志永案 外界批政治迫害

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（中央社台北23日電）中國知名維權人士許志永被控「顛覆國家政權罪」，山東省臨沂市臨沭縣法院昨天閉門庭審此案。外界批評，庭審只是走過場，實質是政治迫害。

許志永案引起各界高度關注。許志永曾為中國著名青年法學家與公民維權的領軍人物，參與多起維權事件，宣導非暴力運動，也一度被判刑4年。

2019年，許志永與另一名維權人士丁家喜在廈門與20多名維權人士舉行會議，之後遭警方大舉逮捕。兩人的案件被分別處理，並且從原本被捕的「煽動顛覆國家政權」升級為「顛覆國家政權罪」。據表示，丁家喜的案件將於明天庭審，也採閉門方式。

報導說，當局以涉及「國家機密」為由，禁止親屬旁聽，也逼迫律師簽保密協議，不能與媒體接觸。

美國自由亞洲電台引述現居美國的前中國政法大學講師、人權律師滕彪指出，「這個案件也不取決於法律和證據，完全是一種政治迫害。其整個過程，也是受到法院之外的政法委等的操控，最後結果也是完全隨意，出於各種政治考慮。」

滕彪並指出，中國政府希望案件引起的影響越小越好，悄無聲息地判刑、關押，希望國際社會慢慢地忘掉他們，但國際社會的關注度沒有因此減弱。

北京律師胡育則推文引用許志永代理律師張磊指出，「庭審結束了。在以法律的名義宣布不公開審理之後，律師能做的只剩下見證，見證先行者沒入黑暗。」

中國人權律師團昨天也發布聲明說，許志永和丁家喜是中國公民的楷模，臨沂市公、檢、法案件承辦人員以顛覆國家政權罪追究兩人刑事責任，是不折不扣的政治迫害，相關人員涉嫌刑訊逼供和濫用職權罪。

國際人權組織則斥責對許志永和丁家喜的庭審是「騙局」。

總部設在美國的人權觀察中國高級研究員王亞秋表示，「這兩個人被關押和被指控荒唐的『顛覆』罪名的原因，是因為他們敢於憧憬一個不同的中國，要求這個國家是自由和公正的。」（編輯：呂佳蓉/周慧盈）1110623