台港策進會辦培訓 助在台港人揮別政治暴力創傷

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（中央社記者沈朋達台北24日電）為協助在台港人揮別政治暴力創傷，台港策進會今天和台北市政府合辦社工與心理師培訓講座，盼藉培訓，讓相關專業人士協助港人揮別心理創傷，在台安身立命。

財團法人台港經濟文化交流策進會24日發布新聞稿表示，近年由於香港情勢變化，移居來台的港人大幅增加，台灣已成為許多香港朋友的「第二故鄉」。

策進會轄下的「台港服務交流辦公室」2020年7月開始運作後，其中一項主要工作就是協助日漸增多的在台港人適應並融入台灣社會。近兩年的聯繫協助過程中，發現許多港人多少曾因在香港經歷過「港版國安法」的風聲鶴唳與激烈抗爭，而有難以平復的政治暴力創傷。

策進會表示，為了幫助在台港人走出政治暴力創傷所帶來的陰影，今天和台北市政府合辦首場「港人政治暴力創傷之社工及心理培訓講座」，邀請中央研究院副研究員彭仁郁、社會工作師辛曉雲及心理諮商師郭聖潔等台港專家學者、社工心理專業人士，與台北市社工、心理師齊聚一堂進行交流，並透過座談的踴躍發言互動與意見交換，提供國內第一線助人工作者相關培訓，以利協助在台港人揮別心理創傷，讓未來可能成為台灣社會一份子的港人，能夠重新在台安身立命。

策進會秘書長杜嘉芬致詞時表示，相較於一般認為的國家暴力，政治暴力更加隱性而難以察覺，所以在面對政治暴力問題上，社工師、心理師都是非常重要的助人者，也期待藉此機會多方交流並凝聚共識。

講座中的講師們也認為，協助港人適應在台生活的困難與挑戰，療癒政治暴力，更有必要理解港人的歷史背景與生命經歷。

策進會表示，政府2020年6月啟動的「香港人道援助關懷行動專案」，主動關心散居各縣市的港人，協助解決生活適應問題，是該專案重要一環。為與地方政府共同協力強化相關作為，陸委會與策進會於4月起已先後拜會台北市、台南市及桃園市政府，討論相關協處事宜，獲得地方政府的支持。策進會也在北市府的協助下，辦理今天的首場講座。

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策進會對於地方政府照顧在台港人的正向態度與積極作為，特別表達感謝之意。未來也將於7月和8月，分別與桃園及台南市政府合作辦理系列講座，並持續加強中央與地方協力合作，更加完善對在台港人的照顧及服務，協助他們融入台灣社會。

台港兩地於2010年各自成立台港經濟文化合作策進會（策進會）和港台經濟文化合作協進會（協進會），推動兩地交流，被外界視為兩地官方的「白手套」（編輯：楊昇儒）1110624