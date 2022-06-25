香港國安法下 曾發動罷工醫護工會解散

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（中央社台北25日電）香港國安法下再有工會解散。2019年香港爆發COVID-19疫情初期曾發動醫護罷工，要求政府全面「封關」阻截病毒傳入香港的「醫管局員工陣線」，昨天舉行特別大會通過解散。

2019年香港「反送中」運動期間成立的醫管局員工陣線，於2020年2月香港爆發疫情初期，曾發起一連5天醫護罷工行動，要求政府全面「封關」阻截病毒傳入香港，當時有數千名公立醫院員工參加。

前醫管局員工陣線主席余慧明2019年參與民主派立法會初選，並在醫療衛生界別勝出，其後她與另外46人因民主派初選案被控串謀顛覆國家政權被捕，其後獲准保釋。今年3月初余慧明被裁定違反保釋條件，至今仍然還押。

綜合明報、香港01及NOW新聞台報導，醫管局員工陣線主席陳國誠24日晚在特別會員大會後表示，特別會員大會通過解散工會，但未有透露詳情。

香港國安法2020年6月30日實施後，不少工會、政治組織或公民組織都解散，包括從2003年至2020年每年都會舉辦七一大遊行的民間人權陣線，該組織於「反送中」運動期間舉行遊行，逾百萬港人參加。

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其他已解散的組織包括香港教育專業人員協會、香港職工會聯盟、支聯會、新公務員工會等。關注時事政治的醫學組織杏林覺醒，另一醫生工會前線醫生聯盟也已解散。

曾討論修改解散門檻的香港記者協會，將於6月25日舉行2022至2023年度執行委員會換屆選舉，現任主席陳朗昇將競逐連任，並成為記協主席唯一候選人。他在競選政綱中表示，要竭力保持記協「有尊嚴地存在」。（編輯：陳沛冰）1110625