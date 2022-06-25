新華社未提習近平是否親赴港 分析：視乎疫情

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳沛冰台北25日電）新華社今天指中國國家主席習近平將出席香港回歸25週年大會，但未提及習近平是否親自赴港。分析指，主要視乎未來數天香港疫情，建制派已為一旦習近平不赴港開脫，減少政治震盪。

官媒新華社今早報導：「習近平將出席慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮。」

報導沒有提及習近平是否親自赴港，或者在港視察， 2017年習近平來港前新華社曾發文指，「習近平將赴香港出席慶祝香港回歸祖國20周年大會」及「視察香港特別行政區」，有所區別。

香港電台今天報導，全國人大常委譚耀宗表示，相信由於疫情原因，新華社今早的報導沒有交代習近平是否來港及具體行程，但他認為習近平準備出席回歸活動是對香港很大支持和鼓舞，說明中央重視香港。

譚耀宗說，習近平具體以什麼形式出席有待北京中央及特區政府安排，也要視乎整體疫情，確保防疫工作完善和安全，呼籲外界等多一陣子。

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，按常理估計，相信習近平會親自來港主持新一屆政府官員就任儀式，並發表重要講話，但暫時不清楚是否在香港社區視察。

香港中國問題專家劉銳紹今天告訴中央社，中國領導人一向將主導權掌握自己手中及留有彈性，相信習近平是否來港主要視乎未來數天香港疫情走勢，因疫情在中國境內相當敏感，而習近平一向關注香港的疫情，所以今天新華社的新聞稿中沒有提及出席慶典的形式。

若習近平不來港，是否與中國境內的政治不穩定有關，劉銳紹認為，習近平已為20大連任作準備，開始安插自己親信，包括舊部王小洪將任中國公安部長，習近平政權穩固。

劉銳紹又說，建制派在新華社發稿後立即對習近平是否親自赴港作解說，為一旦習近平不來港減少政治震盪，以及否定外界有聲音指，若習近平不來港表示他對香港防疫沒有信心的言論。

劉銳紹表示，若香港疫情不惡化，相信習近平仍有超過一半機會來港，因為這是在國際上曝光的最好機會，顯示他大權在握，以及宣示一國兩制經撥亂反正已成功實踐，相信他本人也想親自來港。

習近平已2年沒有離開中國大陸，透過視訊方式主持國際性會議，若這次他赴港，將是2年來首次出境訪問。（編輯：曹宇帆）1110625