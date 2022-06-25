香港中文大學民調 李家超評分不及格

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（中央社台北25日電）香港中文大學香港亞太研究所最新民調顯示，香港候任行政長官李家超的整體評分是39.5，屬不及格，受訪者對他各分項表現評分都是不及格，其中對他可保障香港自由人權的評分最低。

綜合明報及信報報導，中大香港亞太研究所24日公布一項針對候任特首的民調，以100分為滿分、50分為及格，李家超的整體評分是39.5。

民調結果顯示，其中對李家超的辦事能力評分有42.5分，可改善香港經濟發展有40.4分，可平衡各方利益有39.2分，關懷民生疾苦有38.5分。可以保障香港自由人權的評分只有30.2分。

調查又顯示，32%受訪者支持李家超出任新一屆行政長官，24.1%不支持；另有25.6%受訪者對李家超未來能管治好香港有信心，36.1%無信心。

李家超在競選時提出4大核心政策，包括優化醫療護理系統、關懷安老助弱解困、創造青年上流機遇，以及優化教育裝備未來。

28.4%受訪者認為李家超上任後應首先落實優化醫療護理系統；26.6%表示要先落實創造青年上流機遇；關懷安老助弱解困和優化教育裝備未來則分別有14.9%及12.6%受訪者認為要優先推行。

李家超5月8日當選新一屆特首後，這項民調是於5月27日至6月14日以電話訪問710人所得。

中大香港亞太研究所在2017年做過同類調查，受訪人數為736，當時的候任特首林鄭月娥獲得的整體評分是54分。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1110625