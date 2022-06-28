防疫嚴苛 香港多個國際金融論壇轉移新加坡舉行

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（中央社台北28日電）香港跟隨中國實行「動態清零」，嚴苛的防控隔離措施嚇怕國際金融業者。外媒報導，今秋多個國際投資論壇會由香港轉移到新加坡或改為線上形式舉辦，香港的國際金融中心地位受到挑戰。

華爾街日報中文網報導，目前香港仍實施嚴格的防控隔離措施，包括入境者要在檢疫酒店隔離7天，但香港的競爭對手新加坡已重新開放。

報導表示，AVCJ私募股權與創業投資論壇（AVCJ Private Equity & Venture Forum）將於11月中旬改在新加坡舉行。主辦單位表示，這是一次面對面在現實世界重新建立聯繫的機會。疫情爆發前，私募市場知名人士每年都會到香港出席這論壇。

另一個通常在香港舉辦的私募股權會議SuperReturn Asia，也將於9月移至新加坡舉行。

此外，中信里昂證券（CLSA Ltd.）年度投資者論壇將於9月份在線上舉行，這是該公司放棄在香港的酒店舉行現場會議後，連續第3年改為線上舉辦此活動。

AVCJ和SuperReturn Asia沒有回應華爾街日報記者的查詢。中信里昂證券一名發言人表示，該公司希望明年在香港舉辦一次現場活動。

報導引述知情人士表示，香港金融管理局已邀請全球金融界重量級人士參加可能在11月舉行的國際會議，目前會議細節尚未公布。

知情人士引述一位獲邀參加的跨國銀行負責人說，如果香港仍需要強制隔離，他不會考慮參加，但是否需要隔離並非由香港金管局決定。

知情人士說，來港的銀行家可申請豁免隔離，但這並非好主意，他們擔心像好萊塢明星妮可基嫚（Nicole Kidman）獲豁免隔離而引發香港民眾憤怒。

報導引述香港投資基金公會行政總裁黃王慈明表示，香港金管局的投資會議將有助展示香港在中國大陸財富管理和資本市場中的機會，但要把這次會議辦得有意義，需要香港實施無隔離的入境政策。

香港國際七人欖球賽多年來一直是國際銀行家拓展亞洲人脈的重要場合，今年將於11月舉行。報導指出，香港欖球總會行政總裁麥偉彬（Robbie McRobbie）表示，賽事準備採用閉環方式舉行，參賽的16隊球隊及隨行工作人員需接受閉環管理，這項建議尚待香港政府批准。方案是參照今年北京冬奧的閉環管理模式。

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這意味著以往成千上萬的海外遊客蜂擁而至的熱鬧場面不復在。以往在為期3天的賽事期間，還會有大型商業會議在香港同時舉行。

報導表示，香港官員此前表示希望恢復香港作為國際商業中心的地位，但他們處在兩難境地，既要遵守北京方面嚴格的防疫規定，又不得不考慮跨國企業要求取消防疫限制、與其他發達經濟體一樣選擇與病毒共存的呼聲。香港防控措施的不確定性阻礙香港恢復國際樞紐的地位。（編輯：陳沛冰/呂佳蓉）1110628